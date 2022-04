Michelena le dió el empate al “El Depo” como local

Por la 9° Fecha del Torneo de Primera Nacional, el Deportivo Madryn igualó sobre el final del partido ante Santamarina de Tandil, rescatando un punto como local en el Estadio “Abel Sastre”.

Madryn lo perdía, con el gol anotado por Osinaga para los bonaerenses, pero a los 48´y desde el punto del penal. José Michelena igualó para el equipo comando por Ricardo Pancaldo.

Madryn empató sobre el final y le dio justicia al resultado

En un partido de tramite parejo, apático por momentos, el Deportivo Madryn sumó un punto en condición de local y no permitió que Santamarina se llevara los tres puntos del Estadio “Abel Sastre”, en el cotejo disputado este domingo en la tarde por la 9° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Partido hubo en el primer tiempo, con “El Depo” buscando generar peligro en el área rival a través de su apuesta en el ataque, con doble 9 como lo hizo con Emiliano López y Rodrigo Castillo, asistidos por los hombres desequilibrantes del mediocampo, Leonardo Marinucci y Nicolás Sánchez. En la visita, el interminable Martin Michel era la carta ofensiva, que no terminó de gravitar. Se fueron igualando en 0 al entretiempo.

Al regresar de vestuarios, “El Aurinegro” madrynense salió con su propuesta ofensiva aceitada, apostando al ingreso de Sebastián Jeldres y su desequilibrio en tres cuartos de cancha y lo tuvo a los 16 minutos cuando el neuquino remató de media vuelta y vio cómo su disparo se fue apenas por encima del travesaño.

La visita, de contrataque generó su situación y de hecho lo cambió por gol: córner, centro al segundo palo donde bien ubicado el zaguero central Osinaga, puso el 1-0 parcial cuando el reloj marcaba 22 minutos.

Madryn se no merecía perder el partido porque no había hecho las cosas peor que su rival, y convencido de ello, lo buscó, entre los jugadores quedaron en cancha y los que ingresaron como recambio como ser Rodrigo Migone y José Michelena.



“Miche” regresó a la consideración y respondió con gol, ya que a los 48´, ya transitándose los 5 adicionados por el árbitro Cesar Ceballo, una mano en el área de un jugador de Santamarina, llevó a decretar el tiro desde los doce pasos. Nadie le sacó el balón a Michelena que remató fuerte y al medio, asegurando el gol que terminó siendo el empate el Deportivo Madryn.

Madryn, sufrió la expulsión, algo polémica, de Jeldres, que vio la roja directa luego de un cruce con el arquero rival que acusó un fuerte golpe del atacante neuquino. A la vez, el partido estuvo detenido algunos varios minutos luego de un incidente entre un alcanza pelotas local y un jugador de la visita.

Fue empate en 1-1 del “Depo” ante Santamarina; en el que Madryn terminó por valorar el punto obtenido, ya que se revirtió un resultado adverso que estaba sufriendo.

El próximo fin de semana, por la Fecha N°10, los comandados por Ricardo Pancaldo serán visitantes de Estudiantes de Buenos Aires, el venidero sábado a las 15:30 horas.