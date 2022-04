Médicos habrían diagnosticado erróneamente tres veces a una paciente y casi pierde la vida

Una vecina de la localidad de Cholila, Amparo Hernández, denunció una serie de presuntos malos tratos hacia su madre en el Hospital Rural local. Lo hizo a través de un descargo que publicó en las redes sociales, agradeciendo «en nombre de mi familia por todos los mensajes de apoyo ante la situación de salud por la que esta atravesando mi mamá», quien «se encuentra en Esquel, estable y con mucho empuje para salir adelante».

En la misma línea, dijo querer «visibilizar el angustiante momento que nos atravesó, desde el viernes hasta el lunes por la mañana», cuando llevó a su madre a la Guardia del Hospital de Cholila, sobre el mediodía del viernes, «con mucho dolor, tal que cada vez que intentaba moverse, le bajaba la presión».

La mujer fue vista por un médico «que la dejó en observación toda esa tarde», al tiempo que «los dolores de mamá no respondieron favorablemente a los medicamentos fuertes que le dieron por vía intravenosa, por lo tanto se tuvo que quedar una noche internada, y nos dieron el primer diagnóstico». Al día siguiente la paciente tuvo «una leve mejoría, pero quedó una noche más internada», mientras que una segunda sanitarista arrojó otro diagnóstico «totalmente diferente al anterior».

Para el domingo «ella ya podía caminar», continuó la hija de la paciente, advirtiendo que «seguía con molestias, nos dicen que se habían olvidado de levantarle el ayuno (estuvo casi tres días sin comer casi nada y solo tomando agua), la vio un tercer médico, quien le dió el tercer diagnóstico, siendo éste desigual a los dos anteriores, y ese mismo día por la noche le dieron el alta».

Continuando con el relato de la denunciante, «llegamos a casa pensando que todo se encontraba bien y que nada podía empeorar, pero el lunes a las 4:30AM llevamos nuevamente a mamá a la Guardia porque se encontraba peor que los días anteriores, nos dieron la derivación solo porque tenían a otra paciente para traer a Esquel, porque sino no la iban a a traer; cabe destacar que nosotros pedíamos el traslado a otro hospital desde el primer día y nos lo negaban; mamá llegó al Hospital Zonal Esquel, donde inmediatamente le hicieron estudios y la ingresaron al quirófano de urgencia», señaló, sumando a ello que «perdió mucha sangre, justamente por la tardanza del traslado, por ello, le tuvieron que hacer una transfusión sanguínea; la operaron por un motivo que no se relacionaba siquiera por poco, a los otros tres diagnósticos que nos dieron los médicos de Cholila».

Finalmente, la mujer manifestó que «si la dejaban estar unas horas más, nosotros y nuestros allegados tendríamos que estar despidiéndonos de ella en este momento, pero ésto no sucedió, gracias al personal médico de Esquel y las ganas de salir adelante por parte de ella», a la vez que se preguntó «quién paga por todo esto, porque no es la primera vez que la inoperancia de algunos doctores de Cholila se lleva puesta la salud psicofísica de las personas; mamá no es el primer caso, pero deseamos que sea el último, porque no deben repetirse en otras personas, las especulaciones de falsos diagnósticos y la mala praxis de quienes deben preservar nuestra salud».

Por otro lado, la hija de la paciente, cuyo estado de salud evoluciona favorablemente, agradeció «el compromiso del cuerpo de enfermeros y enfermeras de Cholila, quienes nos atendieron de la mejor manera y con la mejor predisposición para mejorar su estado» y pidió «que alguien intervenga en el Hospital y haga las cosas correctamente, para no seguir jugando con la salud de todos; porque antes de ayudar a la gente, le acortan las posibilidades de seguir viviendo, como el caso de mamá».

Por último, la mujer confirmó que inició «procesos legales para que paguen todo el dolor y la angustia que nos hicieron pasar».