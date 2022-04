Mató a puñaladas al perro de su vecina y podría ir a la cárcel

La jueza de garantías Mirta Moreno, tras el plazo legal correspondiente, resolvió rechazar la propuesta de suspensión de juicio a prueba solicitada por el defensor Pablo Sánchez, la cual fuera rechazada en audiencia por la Fiscal Florencia Gómez, por considerar que existe un alto interés social porque que este tipo de delitos de crueldad animal no se repitan y puedan ser resueltos en un juicio.

Gómez se opuso a la aplicación de la suspensión del juicio propuesta por entender que se trata de un hecho grave y que por «razones de interés público prevalente para que este tipo de actos de crueldad animal no se repitan». Además, agregó que la naturaleza del mismo, el daño causado al animal y la gravedad, configuran actos de crueldad contra los animales.

Agregó la acusadora pública que debe entenderse por actos de crueldad animal estos hechos graves, teniendo en cuenta que revisten carácter de violencia desplegada para causar sufrimiento de manera innecesaria de modo excesivo, perverso o violento en la conducta.

Por lo que el beneficio en favor de Walter Darío Molina no fue aceptado por la jueza Mirta Moreno, quien calificó el hecho, en concordancia con la fiscalía, como constitutivo del delito de daño en concurso ideal con infracción Art. 3 inc. 7 de la Ley 14.346 (malos tratos y actos de crueldad a los animales) en concurso real con violación de domicilio, en carácter de autor (arts. 45, 189, 1 párrafo, Art. 3 inc. 7 ley 14.346, 55 y 150 del Código Penal).

Molina, único responsable, ahora es imputado por los delitos de violación de domicilio y maltrato animal. Según la investigación, el hombre ingresó al domicilio de la familia propietaria, se llevó al perro y en su domicilio le asestó varias puñaladas hasta darle muerte. Luego dejó al perro agonizante, sin ningún tipo de auxilio veterinario que pudiera revertir la situación. Ocurrió el 21 de abril del año pasado en un domicilio del lote social del Área 12 de Rawson. La autopsia ordenada por la fiscal de turno, determinó que una de las puñaladas asestada en el corazón, fue la causante de la muerte del animal.

El Ministerio Público Fiscal de Rawson estuvo representado por la fiscal general Florencia Gómez y el procurador fiscal Leonardo Cheuquemán, y el imputado fue asistido por la defensa pública representada por Pablo Sánchez. La dueña del perro, Viviana Segovia, se refirió en la audiencia a los lazos afectivos del perro con los integrantes de su familia y a través de sus querellantes, se opuso también a la suspensión del juicio a prueba. “Pido justicia por mi hijo perruno”, dijo la mujer.

Molina es electricista y había ofrecido como reparación realizar trabajos de su especialidad, durante 80 horas en centros de salud y en centros comunitarios de Rawson.