Madurando candidaturas

Semana a semana se va definiendo el damero de cara a las elecciones 2023. En Chubut, se perfilan los pretensos candidatos de las diversas fuerzas políticas.

En las filas de PJ, los nombres de Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre comienzan a imponerse, y si bien en los últimos días hubo declaraciones que apuntan a la unidad y el trabajo conjunto, todavía resulta difícil imaginar que uno de los dos resigne el primer lugar en la fórmula para la gobernación.

Dirigentes de toda la provincia van tomando posición y apuestan a un caballo ganador. En la Comarca Andina, Luque hizo una intensa tarea de evangelización en tiempos de pandemia, y una serie de reuniones lo ubicaron como el líder de la denominada, liga de intendentes.

Ahora, el comodorense estaría recogiendo los frutos de la siembra, y no son pocos los que alientan la idea de que sea él quien encabece la lista en 2023.

En ese derrotero, el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, reconoció que ve en Juan Pablo Luque a «un excelente candidato, lo veo como intendente y gestor de la política, como armador de equipos y promotor de los análisis profundos de lo que tiene que ser el desarrollo de la provincia» y remarcó que «me parece que sería un extraordinario gobernador».

Preguntado sobre la figura que debería acompañar a Luque en una eventual candidatura a la gobernación de Chubut, Huisman no quiso arriesgar un nombre, aunque sostuvo que debería ser «el mejor exponente que garantice equilibrios políticos importantes para la provincia», al tiempo que agregó que «no hay por qué apresurarse».

«Yo soy cervecero, hago cerveza, entiendo los procesos de fermentación y maduración de las cosas, no veo necesitad en apurar estas decisiones», reflexionó Huisman.