Madryn sumaba en San Juan, pero se lo dieron vuelta y perdió ante San Martín

Por 3-2, este sábado en la tarde y por la 12° Fecha de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn perdió en su visita a San Martin de San Juan.

Un gran primer tiempo hizo el conjunto portuario, que se fue ganando al entretiempo por 2-1, pero no logró sostener el ritmo en el segundo tiempo y “El Santo” se lo empató y dio vuelta en tiempo adicional. Sin embargo, “El Depo” sigue sosteniéndose en los primeros puestos de la tabla de posiciones, en el 7° escalón y en zona de Reducido.

“El Depo” no se pudo sostener y cayó ante los sanjuaninos

En condición de visitante, en el Estadio San Juan del Bicentenario, el Deportivo Madryn perdió este sábado en la tarde por la 12° Fecha de la Primera Nacional ante San Martin, por un ajustado 3-2 en un partido emotivo.

El partido comenzó parejo en los primeros minutos de la parte inicial, pero a los 15´, lo quebró el Deportivo Madryn, con el gol anotado por Leonardo Marinucci, que anotó el merecido 1-0 para “El Depo” como visitante.

El gol mejoró al “Aurinegro”, que no resignó en búsqueda de ampliar el anotador y aprovechar la desesperación de su par sanjuanino por caer en su cancha: fue así como a los 34´, Rodrigo castillo amplio las diferencias a 2-0 a favor de los dirigidos por Ricardo Pancaldo.

Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, San Martín consiguió el descuento, con el 1-2 que anotó a los 38´, su jugador Jonatan Bottinelli que conectó de cabeza un centro para el gol que puso en partido al “Santo”.

Al regresar del descanso, Madryn, con el paso de los minutos, fue cediéndole el balón a San Martín que se acercó creando situación de gol pero que siempre tuvo respondiendo en gran manera al arquero y capitán del “Depo”, Juan Marcelo Ojeda.

Cuando todo parecía indicar que Madryn sostendría el anotador a su favor, realizando variantes para conservar los puntos que estaña logrando, a los 32´, Nicolás Franco puso el 2-2 para San Martín.

El empate no estaba mal para “el Depo” que de todas maneras sumaria un punto, pero no logró sostener el ritmo, sintió el desgaste físico y no pudo aguantar los últimos minutos del partido: a los 48´, sobre tiempo adicional, Sebastian Penco, anotó el 3-2 final a favor del conjunto anfitrión que se recuperó y revirtió un anotador adverso, dejando a Madryn sin nada.

Fue caída por 3-2 para el Deportivo Madryn; pero que pese a eso, no altera su buena ubicación en la tabla de posiciones, en la que aun se encuentra en en zona de reducido, estando en el 7° escalón.

El próximo fin de semana, por la 13° programación, “El Aurinegro ” recibirá en el Estadio “Abel Sastre” a su par de Chaco For Ever.