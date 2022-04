Madryn: engañaron a un persona con una «transferencia por error» y perdió 300 mil pesos

Un nuevo método de estafa digital involucra una supuesta compra, una transferencia abultada con un error y finalmente el engaño a la víctima para que transfiera dinero o brinde acceso a su home banking. Este sistema ya llegó a Puerto Madryn y una víctima fue estafada en más de 300 mil pesos.

Un hombre de 45 años denunció en la Fiscalía que lo contactaron por un kayak que había publicado para la venta por 36 mil pesos.

En poco tiempo, la alegría por la venta se convirtió en un problema y la estafa no tardó en llegar: el supuesto comprador lo llamó desesperado porque en vez de 36 mil pesos “se confundió” y envió 360 mil y le mandó la captura de la supuesta operación bancaria. “Luego recibe comprobante de transferencia por monto $360.000 de manera errónea, por lo que denunciante efectúa seis transferencias de $50.000 y una de $24.000, constatando posteriormente que nunca habían ingresado realmente los $360.000 y le habrían bloqueado las cuentas”, indicaron desde la Fiscalía.

El hombre se confió ante la desesperación del supuesto cliente y creyó que el comprobante era verdadero sin esperar ver reflejado el monto en su cuenta a través de homebanking.

Claves para evitar las ciberestafas

Si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes. Ante cualquier duda se debe comunicar telefónicamente con el banco y tiene que ser el cliente el que llame y nunca aceptar una llamada supuestamente originada en la entidad.

Nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la app o acceder al home banking cuando se recibe una llamada supuestamente proveniente de la entidad bancaria.

No brindar ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

No ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Tener cuidado con los enlaces sospechosos y asegurarse siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión. Leer cada correo electrónico recibido con cuidado.

Utilizar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar por otras personas. No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.

No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.

No usar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

Mantener actualizado el navegador, el sistema operativo de los equipos y las aplicaciones, además de eliminar las que no se utilizan.

Aprender a diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales. Los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad.

Los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores. Si se detecta un perfil falso se puede reportar la cuenta como spam.

Siempre se debe tomar un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias