Madryn: Bomberos intentó rescatar un perro de un pozo

En horas de la tarde del domingo, Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn fueron alertados sobre un perro que estaba en un pozo del desagüe, pero tras varias horas de intenso trabajo, no lograron encontrarlo. A cada minuto estuvo el equipo de El Diario, siguiendo los pormenores del incidente.

Si bien inicialmente se lo veía desde la superficie, todo hace suponer que ante la insistencia por abrir las tapas de los desagües pudo alterar al animal, porque cuando los Bomberos finalmente lograron bajar, el perro ya no estaba y por razones de seguridad no pudo seguir avanzando bajo tierra.

El hecho ocurrió en Avenida Roca y Triunvirato, en la zona sur de la ciudad de Puerto Madryn, donde trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios y personal de Protección Civil.

La tarea demandó casi tres horas y hubo más de una veintena de personas asistiendo en el lugar a fin de rescatar al perro.