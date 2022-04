Luque y la liga

Este lunes, Juan Pablo Luque lidera una comitiva de intendentes de Chubut que se reunirá con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

Serán de la partida, los intendentes de Río Senguer, Miguel López; Trevelin, Héctor Ingram; Dolavon, Dante Bowen; Gobernador Costa, Miguel Gómez, y probablemente, a pesar de las diferencias planteadas con Luque, también sea parte del grupo, el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi.

Se trata de un encuentro en el que los Jefes comunales intentarán gestionar ante Nación, una serie de obras que permitan resolver la grave crisis hídrica que atraviesa la provincia de Chubut.

Más allá de la agenda oficial, está claro que el mandatario comodorense sigue consolidando la «provincialización» de su imagen. Después de todo, no parece caber duda ya de que está en carrera de cara a 2023.

Si bien deberá correr aún, mucho agua bajo el puente (no es una referencia al temporal de lluvia del fin de semana en Comodoro), todo parece indicar que Juanpi se las trae.

Por lo pronto, no se descarta que haya acuerdo en el «panperonismo» provincial para avanzar con el adelantamiento de las elecciones en Chubut, la reelección indefinida de intendentes y la ley de lemas, pero nada de eso cambia el hecho de que todos tienen las cartas en la mano, y van «orejeando» con cautela ante el aluvión amarillo.