Luca Vildoza firmó con los Bucks, los últimos campeones de la NBA

El base argentino Luca Vildoza, firmó este martes su regreso a la NBA, la máxima liga del básquetbol a nivel mundial para jugar en los Milwaukee Bucks.

De esta manera, el marplatense que a inicios de la Temporada había acordado con los Knicks pero que debió salir por lesión, se operó, se recuperó y la vida le da una revancha para jugar nada más ni nada menos, que en los últimos campeones NBA.

Con los Bucks, Luca firmó su vuelta a la mejor liga del mundo

El base argentino Luca Vildoza se convirtió este miércoles en nuevo basquetbolista de la franquicia Milwaukee Bucks, últimos campeones de la NBA, de cara los playoffs que comenzarán el sábado 16 de abril.

Los Bucks están terceros en la Conferencia Este, con un récord de 48 victorias y 30 derrotas, detrás de Boston Celtics y Miami Heat.

La lesión de George Hill, el base suplente, le abrió las puertas a Vildoza, que ya fue anunciado en la cuenta de Twitter del equipo.

El basquetbolista nacional tuvo un paso desafortunado por la NBA, ya que una lesión en su pie derecho le impidió debutar en New York Knicks y sumar minutos luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -se jugaron en 2021 por el coronavirus- y se transformó en un agente libre.

Vildoza, de 26 años, se entrenó en soledad durante estos ocho meses en San Lorenzo de Almagro, en Obras Basket, en Quilmes de Mar del Plata y en Baskonia de España, con el objetivo de regresar a su mejor versión.

El acuerdo incluía tres temporadas que no estaban garantizadas y, ante el problema físico, pero New York prescindió de sus servicios. Se operó y realizó la rehabilitación en la Argentina.

De hecho, en febrero ya sumó sus primeros minutos oficiales con la camiseta del seleccionado argentino en la American Cup contra República Dominicana y Venezuela.

Vildoza fue el MVP de las finales de la Liga ACB española 2020 con 17 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes y 20 de valoración.

Además, el marplatense será el tercer argentino en la temporada actual de la NBA junto con Facundo Campazzo (Denver Nuggets) y Leandro Bolmaro (Minnesota Timberwolves).

De esta forma, con el desembarco de Vildoza la Argentina ya acumula 16 jugadores en la máxima liga de básquetbol del planeta.

En los Bucks está el interno griego Giannis Antetokounmpo, de 27 años, que se destacó en la última temporada y es uno de los mejores de la competición.