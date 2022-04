Los comodorenses Esperón y Reinoso se alistan para el Mundial de Países Bajos

Luego de ser protagonistas en los tres campeonatos selectivos en la categoría 64 kilos Sénior de Taekwondo ITF y tras obtener la clasificación para el Mundial que se hará en Ámsterdam, los comodorenses Leandro Esperón y Hugo Reinoso siguen entrenando y trabajando para llegar a la soñada cita internacional.

Junto a su instructor Sergio Oyarzo, los taekwondistas mantuvieron un encuentro con el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien les ratificó el apoyo y la ayuda desde el Estado Municipal.

Con destino al Mundial de Ámsterdam

El taekwondista Leandro Esperón resaltó la reunión con el titular de la cartera deportiva y dijo que “vinimos a hablar con Hernán Martínez para ponernos de acuerdo cómo vamos a seguir trabajando para poder cumplir con esto que nos demanda un monto importantísimo de dinero, estamos teniendo la colaboración del Estado, estamos trabajando en conjunto”.

A su vez, Reinoso mostró conformidad y expresó: “estamos muy contentos con lo que nos prometieron, hace más de veinte años que estamos con la actividad y siempre contamos con la ayuda y el apoyo del Municipio”.

Del 26 de julio al 1 de agosto se realizará el Mundial de Tae Kwon do ITF y Leandro Esperón palpita la competencia al decir que “estamos a un paso de ir a Holanda, ya clasificamos oficialmente, tenemos las certificaciones que estamos clasificados para el mundial. Estamos juntando la plata para cumplir este sueño”.

A la vez, Esperón indicó que “participar de un mundial ya es un sueño cumplido, lo que todo deportista siempre apunta es participar o llegar a un mundial, en este caso ya participo y es demasiado”.

Respecto a la significación de representar a Argentina en Ámsterdam, sostiene que “es un peso importante, ya es importante representar a Comodoro y la Provincia en los torneos regionales y nacionales, y ahora representar a la Nación entera en un mundial es un peso importantísimo, es algo que me deja sin palabras”.

En tanto, Reinoso aseguró que “queda poco para cumplir un nuevo sueño de los tantos que venimos cumpliendo”, estando muy confiado para lo que será el Mundial de Holanda.

“Los campeonatos selectivos en Argentina son difíciles y fuertes, a ese nivel nos vamos con las mejores expectativas para el mundial. El nivel de Argentina es muy bueno, estaba el tricampeón pero con Leandro pudimos dejarlo en tercer lugar y clasificarnos más arriba”, afirmó Reinoso.

En ese sentido, Reinoso remarcó que tienen “las mejores expectativas para traer medallas. La mentalidad es ir a ganar, Leandro y yo vamos en búsqueda de la dorada, sabemos que no va a poder ser para los dos pero uno de los dos la va a traer”.

Leandro Esperón y Hugo Reinoso son amigos y en el Mundial es muy probable que se enfrenten, por lo que consultados al respecto: “con Leandro somos muy buenos amigos, muy buenos competidores, y en este caso nos va a tocar ser rivales, esperemos que lo más próximo al podio posible. Vamos con la expectativa de estar en los primeros puestos, ojalá que sea sobre el final y no antes porque si no uno de los dos va a quedar eliminado”, remarcó Reinoso; en tanto que Esperón aseveró que “soy muy consciente que tengo a mi amigo y compañero Hugo Reinoso que compite conmigo y en contra mío”.