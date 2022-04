La «hora extra» de clase para la Primaria genera reticencia filas adentro del gremio docente

El secretario gremial de ATECh, Carlos Magno, habló sobre la decisión del Ministerio de Educación de la Nación de sumar una hora más de clase por día en el nivel Primario.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «lo que puedo decir en este caso son las primeras consideraciones de la conducción de ATECh, ya que este tema no ha sido puesto en debate en el colectivo docente y nuestra intención es siempre ser voceros de los consensos que podamos elaborar conjuntamente» y agregó que «se trata de un anuncio que genera reparos respecto de todo lo que implica esa transformación del sistema educativo».

En el mismo sentido, Magno planteó que «no se puede negar que el sistema educativo de Chubut atraviesa una de las peores situaciones jamás vistas» y, consultado sobre la viabilidad de sumar una hora más de clases en Chubut, advirtió que «esto presenta reparos y hay que tenerlos en cuenta, hay una transformación que conlleva muchas consecuencias y tienen que ser consensuadas; estamos hablando de una hora más de clase para escuelas que históricamente están preparadas para cuatro horas, y están los turnos y toda la dinámica de la sociedad acerca del horario escolar y de las cuestiones laborales, todo eso se tiene que poner en discusión».

«Por todos lados faltan recursos, no tenemos tecnología en las escuelas, las condiciones edilicias son evidentes. Muchas enseñanzas y saberes que estuvieron previstos en la última modificación de la Ley de Educación no los concretaron. Y hoy, la legislación que había prometido fortalecer la formación en el nivel Primario no se concreta y vuelven a haber anuncios de más condiciones sobre las cuales uno empieza a dudar que se vayan a concretar en toda su dimensión, porque las de hoy no están cumplidas», apuntó el referente de ATECh.