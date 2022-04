La Escuela 126 de Comodoro celebró sus 100 años

La ministra de Educación del Chubut, Florencia Perata, participó hoy del emotivo acto alusivo a los 100 años de la inauguración de la Escuela Provincial Nº 126 “Punta Médanos” de Comodoro Rivadavia. Durante la ceremonia, el Gobierno Provincial hizo entrega de una nueva bandera de ceremonias, una impresora multifunción y una plaqueta alusiva al Centenario.

Participaron, además, el intendente local, Juan Pablo Luque; el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Ricardo Sastre; la diputada nacional, Ana Clara Romero; concejales, ex alumnos, docentes y directivos; comunidad educativa y vecinos.

Escuela de inmigrantes

La Escuela Nacional 50 fue creada como una escuela mixta en 1922 en un local cedido por la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo. La misma constaba de un salón de clases y una vivienda para el director; la construcción era de chapa y madera y los sanitarios estaban fuera del cuerpo principal, a una distancia prudencial. La inscripción alcanzó a 27 alumnos en su casi totalidad, hijos de extranjeros.

El primer director fue Enrique Moll, quien inició las tareas de inscripción que dieron lugar a que las clases comiencen 5 días luego de la apertura del establecimiento. Enrique ejerció hasta el 1932 y fue Sofía Moll de Milton quien pronto cubrió el cargo e inculcó significativas modificaciones en la metodología de enseñanza y escritura.

Posteriormente por el lógico crecimiento se habilitó otro local más amplio en cercanías del actual hospital Militar. En 1945 se aprobó la adecuación de un nuevo local que antes funcionaba como albergue de solteros de empleados de Comferpet, al que se trasladó un año después y que actualmente ocupa.

El 13 de septiembre de 1969 llegó el buque tanque “ARA Punta Médanos” para apadrinar la Escuela. Cuando éste buque que prestó servicios a la Armada Argentina fue dado de baja, la empresa Petroquímica apadrinó desde 1989. Desde 1978 funciona como Escuela Provincial Nro. 126 y en la actualidad cuenta con una matrícula de 560 alumnos en dos turnos, un plantel de 35 docentes; personal administrativo, porteros y un equipo directivo formado por una directora y una vicedirectora.

Mandato

Perata destacó la tarea del equipo directivo de la Escuela como a la comunidad de Kilómetro 8. “Hoy tenemos varias generaciones de ex alumnos y docentes, emociona ver a todo un barrio festejando el cumpleaños número 100 de una Escuela”. Y celebró que la conmemoración se dé con alumnos en las aulas y con el personal cumpliendo sus tareas.

“Se renueva año tras año el mandato fundacional que fue cobijar a los hijos de los inmigrantes, enseñarles la lengua castellana e integrarlos de ese modo a la comunidad naciente. Comodoro tenía recién veintiún años cuando nació ésta Escuela que fue fundamental en ese proceso”, resaltó Perata quien hizo referencia a las mudanzas a partir del crecimiento y de la transmisión generacional de los valores.

“También están las necesidades. Ni bien llegué me expresaron su intención de contar con un Salón de Usos Múltiples. La Escuela nació con 27 alumnos y hoy tiene 600 y es obvio que quienes estamos a cargo del Estado, debemos gestionarlo”, resaltó la Ministra de Educación.

Enseñanza de vida

Juan Pablo Luque rescató el sentido emotivo del acto y las historias de vida a lo largo de los primeros cien años de la Escuela. “Los chicos son el futuro de nuestro país y si nosotros como adultos y en nuestro caso, como funcionarios públicos, no les inculcamos valores seguramente no tendremos ningún destino”.

“La Escuela nos marcó el camino, inculcándonos que todos los días hay que buscar nuevos sueños. Esas son las enseñanzas que nos tiene que dejar una Escuela y que hoy no las podemos perder”, expresó Luque quien comprometió acompañamiento municipal para la construcción del SUM.

Por su parte, Miryam Giménez Corbera, directora de la Escuela recordó los orígenes de la establecimiento educativo que nació como Nacional Nº 50 conteniendo a un puñado de niños extranjeros. “Nuestra meta es poder educar a niños para hacer en el futuro, un mundo mejor. Estamos educando ciudadanos y quizás no pretendemos que sean eximios estudiantes, si lo son mejor, pero sí que sean buenas personas, honestas y humildes; ciudadanos responsables. Para eso trabajamos todos los días con un equipo docente muy comprometido”.