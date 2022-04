José Vargas volvió a la victoria en la «Noche de Héroes»

En su primer combate del 2022 José «El paisa» Vargas volvió al triunfo en la velada boxística «Noche de Héroes» en el Municipal N° 1 de Comodoro Rivadavia al vencer por puntos en fallo unánime al pampeano Emilio «Cata» Aibar.

En la cartelera amateur destacaron los locales Aylen Aguirre, Mariano Silvera, Carlos Aylan y Florencia Lemos Maximiliano Noria y el caletense Maximiliano Noria.

José Vargas (8-2-0) hizo su primera pelea representando al Gimnasio Municipal N°1 y lo hizo con triunfo en fallo unánime ante el pampeano Emilio Aibar (4-16-0), en la pelea de fondo que tuvo el festival boxístico «Noche de Héroes», en conmemoración por los 40 años de la Guerra de Malvinas.

El evento contó con la organización de Piñas del Sur Producciones en conjunto con LagoBox, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

En el semifondo, cerrando la cartelera amateur de cinco combates Florencia Lemos superó en fallo no unánime a la trelewense Romina Medina, en tanto que en las restantes peleas vencieron los comodorenses Aylen Aguirre, Mariano Silvera, Carlos Aylan y el caletense Maximiliano Noria.

La pelea principal contó con el esquelense José Vargas, radicado en Comodoro Rivadavia hace varios años, como protagonista, buscando volver al triunfo luego de dos derrotas consecutivas el año pasado, y por primera vez en su carrera profesional siendo representante de la Escuela de Boxeo del Municipal N°1, junto a sus entrenadores Julio Vargas y Juan Alvarado.

José comenzó con buenas combinaciones desde el primer round, aunque su rival mostraba que tenía entereza para responder y poder lastimar también al local, aunque Vargas supo defenderse bien y contrarrestar. El segundo round fue similar, con leve ventaja para Vargas, y en el tercero se vio el mejor intercambio de golpes, en un palo por palo cerca del final de ese asalto.

Vargas trabajó los siguientes asaltos con determinación y fue desgastando a Aibar, que por poco no cae a la lona en los últimos segundos del sexto y definitivo round, lo que dejó una foto clara de lo que luego serían las tarjetas, sin discusión dando como ganador al representante del Municipal N°1.

«Ya desde la tarde tenía ganas de subir al ring. El cuerpo está acostumbrado, todavía sigo traspirando. Agradecer a Carlitos, al Vasco, por esta noche única. Por la gente de Malvinas. Por los que no están y los que quedaron. Viva la patria», expresó José ‘El paisa» Vargas.

«Me sentí muy tranquilo, en el último casi lo saco, pero no se dio. Del primero al sexto bien. En el quinto recuperé un poco, pero en el sexto ya salí con todo. El mismo entrenamiento hace que vayas y vayas. Estoy muy contento. Fue la bienvenida del N°1 y vamos a seguir por más. Gracias al Gimnasio N°1, a toda la gente que limpia acá. Gracias a todos ustedes», cerró Vargas.

BOXEO – FESTIVAL «NOCHE DE HÉROES»

Piñas del Sur Producciones/LagoBox

Viernes 8 de abril – Municipal N°1

Exhibición: Fabio Álvarez (Esc. Abásolo) vs. Patricio Chanampa (Esc. Abásolo)

Resultados

Combates amateurs

– Aylen Aguirre (Esc. Palazzo): GFU – Xiomara García (Trelew): P – Cat.: 54kg.

– Nicolás Cortara (Esc. Palazzo): P – Mariano Silvera (CBC): GFNU – Cat.: 69kg.

– Carlos Aylan (Esc. Palazzo): GFNU – Alexander Vivanco (Trelew) – Cat.: 69kg.

– Maximiliano Noria (Caleta Olivia): GFNU – David Farfán (Esc. Abásolo): P – Cat. 64kg.

– Florencia Lemos (Team Mellado): GFNU – Romina Medina (Trelew): P – Cat. 64kg.

Pelea profesional (6 rounds)

– José Vargas (Municipal N°1/67,700kg.): GFU – Emilio Aibar (Catriló – La Pampa/67kg): P

Fallo: 60-55 (C. Alderete); 60-54 (R. García); 60-54 (E. Grossi).