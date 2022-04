J Balvin le respondió a Residente: «Yo lo consideraba amigo»

Hace unas semanas Residente cargo contra J Balvin en la BZRP Music Sessions que protagonizo, donde a través de una larga canción lo tildó de “cobarde corderito” y “qué esperan de este fracasado”, además de situarlo como una suerte de mero súbdito de la industria comercial.

Pese a la dureza, el colombiano se había mantenido alejado de la polémica, respondiendo con tímidas y génericas frases a través de sus redes sociales, las que básicamente llamaban a la concordia y a olvidar las rencillas.

Pero estos días se reveló una entrevista de Balvin con el espacio Dímelo King, donde por primera vez se refirió a la tiradera, asegurando que le dolió porque consideraba a Residente un amigo.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, comentó. Luego siguió: “Tengo a mi mujer, a mi hijo a mi combo cerrado, que me llenan de energía, el agradecimiento a la lealtad para mí es el código número uno, lo tengo tatuado con todos mis mejores amigos”.

“Yo soy paisa, soy de Medellín, si a mí me caen limones yo hago limonada y vendimos todo. Yo camino por ahí y veo mucha gente con la gorra de los perros calientes, los hoodies del hotdog, estoy tranquilo”. Ante la opción de una posible reconciliación, recalcó: “sí claro, amigos no, pero si se habla y se dejan las cosas claras no hay problema”.

Balvin recientemente se presentó acompañado por María Becerra en los Premios Grammy que se llevaron a cabo el pasado domingo en Las Vegas.