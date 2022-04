Google y Naciones Unidas muestran el impacto del cambio climático a través de obras artísticas

Con el objetivo de mostrar el impacto del daño ambiental en el planeta, Google Arts & Culture y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) invitaron a Refik Anadol y el colectivo artístico femenino Hyphen Labs a interpretar datos científicos sobre el clima a través de dos nuevas obras de arte interactivas.

Las experiencias están disponibles a partir de este jueves de manera online y gratuita, como parte de la tercera edición de la colección Heartbeat of the Earth (en español, “El latido de la tierra”). Las nuevas obras se suman a las ocho ya publicadas desde el inicio de la colección de Google Arts & Culture en 2020, con el propósito de hacer más accesibles y visibles los datos que explican la crisis del clima y su impacto en nuestro entorno.

How will our lives be affected by warming ice sheets? @hyphen_labs explores this with 'Insidious Rising' – touch to melt the glacier and explore the multiple factors & issues our planet faces https://t.co/EWVXo14pGw @unfccc #heartbeatoftheearth pic.twitter.com/WTbTilTklX

“Con los impactos del cambio climático acelerándose y haciéndose más evidentes cada día, es más importante que nunca involucrar a los artistas y utilizar la cultura como un vehículo para el mensaje de que la situación en torno a la crisis climática es urgente”, dijo Ovais Sarmad, secretario ejecutivo adjunto para el Cambio Climático de la ONU.

Y agregó: “La ciencia y los datos complejos deben mostrarse de forma emotiva, de manera que permita comprender cómo el calentamiento global nos afecta a todos individual y colectivamente”.

What would we see if we scanned the earth for damages? ‘MRI of the Earth’ by @refikanadol interprets our planet's body by visualizing UN climate findings and invites you to reflect on Earth's natural beauty & the future we wanthttps://t.co/9P0B5WDeze @unfccc #heartbeatoftheearth pic.twitter.com/hu3pwhf8SH

