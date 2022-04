Frases y pensamientos importantes – 6

Por Carlos Alberto Nacher

Yo también tengo mi verdad, y no es justamente el amor, no todo en este mundo es la belleza de las grietas de los glaciares, los desiertos, los volcanes catamarqueños, los lagos de altura, las masas de jacarandaes florecidos, los lapachos rosados del norte durante el mes de agosto… Y aunque también existen las armas, las hambrunas, la agresividad, los conflictos que cada día aumentan y culminan en matanzas impropias de una humanidad que se merezca el privilegio de habitar en un lugar tan maravilloso. Tú sabes que los niños de hoy en día están siendo educados para encontrar más belleza en jueguitos de computadora orientados a la destrucción, que en la hermosura de ver, por ejemplo, en noviembre, cuando florecen los jacarandaes en los Bosques de Palermo, en el momento en que las flores caen al piso y el árbol las sigue generando, en muchos puntos se producen túneles florales de luz por donde uno camina circundado del color liláceo. Es realmente mágico. Agéndalo y no te olvides de verlo alguna vez.

“Espera, tómate cinco minutos en algún momento del día, obsérvate a ti mismo y reconoce tu crecimiento. Date cuenta y nombra los aspectos de tu vida en los que notas un crecimiento. Agradece y pídele a tu dios que el crecimiento se expanda a otras áreas de tu vida en las que quieres ver cambios y mejoras. Las fronteras no existen. Es decir, a las fronteras las ponemos los humanos, la naturaleza no tiene fronteras fijas, una zona se va difuminando con la siguiente, en forma lenta. Muchas veces, los animales o las plantas se van distribuyendo a gusto por ellas….es el caso del cardenal aquí… antes no estaba y ahora sí. Es el hombre quien pone fronteras, debido a esa manía propia de los humanos de dividir al mundo, no es propiedad de la naturaleza… ¡Las fronteras son eminentemente antrópicas!”

El motivo de mi presencia en este mundo es hacer un relevamiento de campo de la necesidad y la importancia que puede despertar en las personas una operación de ampliación o implante de mamas.

La razón es la siguiente: la ansiedad por lo que no tenemos y lo que creemos que nos falta es nuestra aliada al momento de adquirir pechos de goma o siliconados. Esta ansiedad nace, paradójicamente, del despecho, bajo un nombre que pretende ser un grito insolente y provocador y que nos viene en forma de pensamiento, de resignación e impotencia tras haber sacrificado incontables horas trabajando o estudiando, tras habernos planteado retos sólo para ver si éramos capaces de resolverlos, tras haber probado distintas alternativas cuando veíamos que las realidades establecidas no se adaptaban a nuestras necesidades, manteniendo una fe ciega en los que afirmaban que eran claramente superiores a otros seres… y tras haber alcanzado una habilidad relativamente holgada en su desempeño, este logro sirve sólo para comprobar su desesperante ineficacia. Allí es donde intervenimos nosotros, los vendedores de tetas, y nuestro aleccionador lema es: “Nada es como parece ser, lo único importante es lo que se ve.”

Facebook es una gigantesca y estúpida base de datos cargada de felicidad, alegría y gente interesante. Sin embargo, Facebook también es la expresión virtual de la vida misma, de las relaciones humanas, de su alegrías y miserias, porque en la vida hay quienes se ponen en la parte de arriba del escenario y quienes se ubican debajo. Es ese eterno vínculo entre los aplaudidos y los aplaudidores, en el que raramente se invierten los roles. Por tal motivo, la cantidad de publicaciones en Facebook que hace una persona es inversamente proporcional a la cantidad de “Me gusta” que esa persona pone en las publicaciones de otros. Es así, el egoísmo subyacente en todos, o en muchos de nosotros, no contribuye a la armonía colectiva, pero se va construyendo un vínculo invisible e imperceptible que al final eclosiona en una lluvia de “Me gusta”. Es como si, desde alguna parte del espacio, una voz cadenciosa de una mujer bella te preguntara “¿Qué estás pensando?” y te hace desear actualizar tu estado a cada instante.

Continuará…