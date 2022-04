Frases y pensamientos importantes – 5

Por Carlos Alberto Nacher

Hay actitudes aparentemente revolucionarias que son totalmente funcionales al sistema.

Muchas veces quise seguir tu rastro, sentarme bajo tu sombra, pero se hizo cada vez más difícil al darme cuenta que desde aquel día en que te marchaste, nuestros caminos se volvieron paralelos. Tú me ves, yo te veo, pero no sé exactamente cuándo nuestros universos volverán a converger en una misma vida.

Qué gran estupidez pensar que la ética y la moral están por encima del resto de las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado quién dictó eso como una ley? La verdad es que somos la única especie sobre la tierra que hace un culto de la moral y la ética. El resto de los animales, plantas, insectos y el reino monera, no. Por el contrario, la única ley que respetan es la de la Madre Naturaleza, y en ella estos dos conceptos no existen. La única ley que existe es la del hambre, el sueño y la reproducción. El resto constituye la gran catarata de inventos impuestos para favorecer a los poderosos que desean resguardar su integridad y su estructura de vida para poder dedicarse, sin culpa ni responsabilidad, a todas las cosas reñidas, justamente, con la moral y la ética.

“Oh, el amor, el amor. He confirmado que el amor, el verdadero amor, no se declama ni se anuncia a grandes gritos. No. Viene de otro lado… El amor se compone de pequeños gestos, grandes renuncias, el compromiso con el otro, eso del “estar ahí”. El verdadero amor es imperceptible para un tercero, no es necesario mostrar los besos y las caricias, no es necesario evidenciar las miradas cómplices, ni tampoco hacer demostraciones públicas de sentimientos efusivos. Gente mínima a los ojos de los demás pero gigantes a tu lado… monstruos de carne y hueso que saben ver más allá de las apariencias. Gente común que te hace sentir especial, aquellos que saben cuándo llevarte de la mano y cuándo soltarte para que sigas solo… y ellos se quedan ahí, mirando para que no te pase nada. Así de libre soy. Así de feliz me hace el amor, y ellos ya saben… y lo mejor de todo, yo también lo sé. Eso es amor. Gracias.”

Una persona que practica yoga u otra actividad enfocada a la meditación aprende a lidiar con el estrés que produce la soledad, el estado financiero, y en general cualquier otro problema. Pero, tal vez, sólo vamos a yoga o tai-chi porque está de moda y los demás no se cansan de decirnos que está bien. Es la ansiedad la que lleva a mucha gente a abusar de sustancias o generar malos hábitos que se reflejan en una mala salud y deterioro de su nivel de vida. Tal vez en busca de la “perfección” nos olvidamos de encontrar realmente el equilibrio.

Continuará…