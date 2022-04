Falta gas, humo sobra

El jueves la portavoz, Gabriela Cerruti afirmó que “El gobierno puede garantizar que no va a faltar gas en invierno”, mientras tanto el ministro Kulfas adelantaba que se estaban coordinando gestiones con la UIA «por si eventualmente falta gas”. Pues bien, quizá los funcionarios del Gobierno están convencidos de que todo se resolverá antes del 21 de junio, cuando llegue el invierno, pero por el momento todo parece indicar que las restricciones ya están en puerta.

Este viernes, en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, más de un centenar de estaciones de servicio ya dejaron de vender GNC. Mientras tanto, el ala dura del Gobierno, insiste en advertir que si no se avanza con las licitaciones en el corto plazo habrá faltante de gas.

Vale decir, no se trata de un «petardeo» de la oposición, ni de la industria (que por cierto analiza estrategias para reducir el consumo de energía), sino que en las propias filas del oficialismo, se suma un nuevo asunto en el que talla la interna.

Si habrá o no gas, y como repercute el conflicto internacional en Ucrania sobre el particular, es tema de análisis, lo que está claro es que por estos días en la escena pública, lo que sobra es humo.