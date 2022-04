“El Verde” perdió en Córdoba ante Instituto

Por 100-77, Gimnasia de Comodoro Rivadavia cayó este sábado en la mañana ante Instituto en Córdoba, en el Estadio Ángel Sandrín.

“El Verde”, sufrío su segundo traspié en la presente última gira de la Fase Regular de la Liga Nacional de Basquetbol, aunque ya se encuentra clasificado a Playoffs el conjunto comandado por Martin Villagrán.

Caída de Gimnasia como visitante

Instituto (26-11) cumplió con la obligación y goleó a Gimnasia (5-31) por 100 -77 para mantener sus chances de clasificar al Final Four, aunque no depende de sí. Debe ganar el juego que le resta –ante Atenas, como visitante-, y necesita una caída por lo menos de Oberá en uno de los dos partidos que le quedan. También mira con atención lo que pase con Regatas Corrientes, el otro contendiente.

El partido comenzó con un doble del ‘Colo’ Tulian en la avanzada gloriosa sobre terreno rival. Y luego una ráfaga con Ceppo, Urquiza y Tulian, arriba Instituto 10 – 5 faltando 6′ 48″. La Gloria finaliza la etapa ganando 31 a 22.

En el segundo cuarto Instituto intensifica el ataque. Y mantiene la distancia de 10 que incluso supera avanzando esta etapa. Y se van al descanso largo 60 a 35.

En el tercer cuarto la distancia se mantiene y la etapa concluye 79 a 58. Juan Cruz Tulian ya suma 25 puntos en La Gloria. Ramiro Stehli tiene 20 en la visita.

El cuarto final está en marcha y La Gloria, a falta de 7′ está ganando 83 a 58. Gimnasia realiza un esfuerzo importante y no quiere rendirse. Tomas Solís ya tiene 15 puntos.

Pero el resultado comienza a hacerse categórico. Leonardo Miguel se anota con un par de libres. Gastón Coto Morella también hace su presentación en la pista con un doble. Kadir Pomare Suarez suma 8 puntos. El score es 91 a 64 restando 4′.

En los instantes finales del cotejo, La Gloria decora el resultado llegando a los 100 puntos y cerrando el partido con un 100 a 77.

Juan Cruz Tulian fue el máximo anotador del partido con 29 puntos, mientras que para “El Verde”, aportó Agustín Barreiro con 17 unidades, Sebastián Vega con 16 y Marcus Elliott con 14.