El Patín Artístico provincial se reunió en Comodoro

El pasado fin de semana, se disputó en Comodoro Rivadavia, la 1° Fecha del Torneo Provincial de Patín artístico, organizado por FEPACH y el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Más de 270 patinadoras se lucieron con sus coreografías en el gimnasio del Complejo Huergo.

El Patín se convocó en cita Provincial

Del Torneo Provincial como parte de la 1° programación de esta competencia, fueron parte las patinadoras y patinadores representantes de FEPACH (Puerto Madryn), Club Alumni (Puerto Madryn), Club Ferrocarril Patagónico (Puerto Madryn), Club Deportivo Madryn, Obulgen de Puerto Madryn, Deportivo Sarmiento, CEPAG (Trelew), Escuela El Maitén, EIPAC (El Hoyo), APEF (Rawson), Escuela Municipal de Rawson, EMIR (Rawson), Academia Patagónica (Trelew), Club Independiente de Esquel, Sol del Sur (Trelew), y las escuelas anfitrionas “Sueños sobre ruedas” y “Club Olas del Sur” de Comodoro Rivadavia.

El torneo fue organizado por la Federación de Patinadores de Chubut. Además se realizó un evaluativo clasificatorio para el Torneo Nacional “B” que se relanzará del 2 al 9 de mayo en San Luis.

PATÍN ARTÍSTICO – PROVINCIAL – 1RA. FECHA

Resultados Club Ferrocarril Patagónico

Libre:

Escuela Formativa 10 años: 3er puesto Añasco Catalina

C 3ra 9 años: 1er puesto Febrer Uma

C 3ra 10 años: 1er puesto Labat Juana / 2do puesto Saavedra Agostina / 4to puesto Muñoz Camila / 5to puesto Venerus Emilia.

C 2da 13 años: 2do puesto Evaristo Ana Luz

C 3ra 13 Años: 3er puesto Muñoz Valentina / 4to puesto Reguera Sofia

B 2da Infantil: 1er puesto Cruz Catalina

Danza:

Nacional Elite Infantil: 2do puesto Cruz Catalina

Entrenadores: Azul Castro e Iván Rodríguez

Resultados Club Deportivo Madryn

24 primeros puestos

15 segundos puestos

10 terceros puestos

7 cuartos puestos

1 quinto puesto

1 sexto puesto

Entrenadora: Verónica Lusarreta