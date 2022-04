El comercio de Rawson implementará la “Hora del Silencio»

La Municipalidad de Rawson firmó este jueves con la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo local un convenio para la implementación por primera vez en la ciudad y en Chubut de la “Hora del Silencio”, para facilitar a las personas con autismo las compras en los comercios.

El acuerdo permite la implementación de la ordenanza número 8.216, promulgada el año pasado luego de su aprobación por parte del Concejo Deliberante capitalino. El objetivo es brindar un ambiente de compras más amigable para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) o con poca tolerancia a los sonidos fuertes y a la iluminación intensa.

El acuerdo, firmado en el Mes del Autismo -el 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización- prevé que los comercios deberán disponer, en horario a determinar por ellos, que dos veces a la semana no haya durante una hora sonidos de radio, que haya luces bajas, sin luces intermitentes o destellantes, otros aparatos electrónicos sin sonido y con pasillos despejados.

Sin estrés

Jesica Capellán, la directora general de Atención Integral a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad de Rawson, valoró que la firma se haya producido en el Mes del Autismo, e indicó: “El objetivo es concientizar sobre la importancia de un ambiente adecuado en los comercios, y propicio para que las personas con una condición dentro del espectro autista, o con algún problema sensorial, puedan disfrutar de ir a comprar. Y que no sea estresante por los bullicios y los ruidos”.

Especificó que “se espera que los comercios, dentro de esta Hora del Silencio, no tengan televisores encendidos, que el sonido de la música no sea elevado, ni los pasillos con largas colas”.

Al respecto dijo que los espacios comerciales “tienen libertad, en los momentos que consideren, para llevar adelante esta medida, que es tan importante para la concientización y para las personas con autismo”.

Destacó que “el presidente de la Cámara de Comercio ya estuvo trabajando sobre el tema con los comerciantes”, al tiempo que agradeció “al presidente del Concejo Deliberante, Mauro Martínez Holley, por el trabajo en conjunto que hicimos para que se pueda implementar esta ordenanza”.

“Es muy importante su trascendencia a nivel local y nacional”, dijo sobre la herramienta legal.

En este contexto, además, destacó “la apertura de los concejales en cuanto a la temática de la discapacidad”.

Consultada sobre otros lugares en los que se lleva adelante la iniciativa, manifestó: “Sabemos que hay una cadena de supermercados que la está implementando en algunos lugares, pero en lo que respecta a la provincia seríamos pioneros”.

“Por eso -dijo- desde Nación también están interesados en conocer la ordenanza que estamos trabajando en Rawson”, ante lo cual adelantó la posibilidad de concretar reuniones con autoridades nacionales sobre el tema.

Tendencia mundial

En tanto, Néstor Feu, presidente de la entidad comercial, indicó que el acuerdo “se viene trabajando con la directora desde hace más de 20 días”.

“Creo que hay concientización, que la gente respeta la situación, tanto el que consume como el comerciante. Hay una tendencia mundial y me parece que Rawson ha trabajado bien en este aspecto”, valoró.

Resumió que a partir del convenio se concreta “una comunicación a los distintos comercios para que puedan elegir el horario en el cual pueden aplicar la Hora del Silencio”.

“Hay cierta libertad para que el comerciante, en función de su dinámica de trabajo diario, ponga un horario determinado y lo anuncie por medio de un cartel que va a estar puesto en la vidriera”, agregó.