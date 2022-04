El campo marcha este sábado con tractores a Plaza de Mayo

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dio las directrices sobre la posición del

Gobierno nacional ante la movilización convocada por sectores agropecuarios y aseguró que no impedirá el ingreso de los tractores en la Ciudad de Buenos Aires ya que fue autorizado por la administración porteña. Así, la gestión nacional dijo que no custodiará la protesta.

El funcionario habló en conferencia de prensa luego de un encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y se desdijo de una declaración hecha ayer, en la que advirtió a los productores rurales que «ni sueñen» con entrar al distrito con tractores: «¿Qué quería decir con este tema? Que nosotros no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad y nos ocupamos de los espacios federales».

En la misma línea, Fernández explicó: «Nosotros somos responsables de la Casa de Gobierno y de la Catedral. En el caso de la Ciudad somos asistentes y ayudamos en todo lo que nos solicitan en tal sentido».

Horas antes, el ministro de Seguridad había puesto en duda la habilitación para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires con tractores, tal como prevén para este sábado los productores agropecuarios autoconvocados en la movilización del #23A contra el Gobierno que se realizará en la Plaza de Mayo.

«¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen», sentenció el funcionario en declaraciones televisivas, tras lo cual dijo que «el campo está pasando su mejor momento», y que las «ganancias inesperadas alcanzan los 1000 millones de pesos», como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania.

Al hablar acerca de la movilización, Fernández señaló: «Lo van a hacer en donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre de la misma manera».

La movilización cuenta con el apoyo de más de 200 entidades y que recorrerá desde la zona de Aeroparque hasta el centro porteño. Los productores reclamarán por la alta presión tributaria al sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público, la escasez de gasoil en plena cosecha de soja y maíz, entre otras medidas tomadas por el Gobierno.

Frente a los dichos de Fernández, Ariel Bianchi, tesorero de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA), lo cuestionó por «bravucón» y expresó que «lo único que busca con esas declaraciones es incitar a la violencia y nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente con toda la gente de la ciudad. De nuestra parte va a ser una movilización ejemplar».