Dolavon prepara el Mundial del Sanguchito, pero el «plato fuerte» llegaría en 2023

El intendente de Dolavon, Dante Bowen, analizó el escenario político de cara a 2023 y planteó que «vamos a evaluar qué hacemos, este será un año de construcción y la antesala a querer proyectar es juntarse con vecinos en cada una de las localidades de la provincia y armar: estamos en ese proceso».

En diálogo con AzM Radio, señaló que «todavía no me postulo de candidato a Gobernador, hay que ver cómo se dan los procesos; me gustaría tener algún rol provincial, me parece que cumplí un ciclo al frente del Municipio y se ha construido un grupo de compañeros con todas las condiciones para conducirlo, tanto como candidatos como también como candidatas; pero mi rol lo veremos más adelante».

«Siento que expresamos algo nuevo y distinto, una renovación de la política y un recambio generacional y dirigencial, y si no tenemos espacio (dentro del PJ) podemos ser alternativa. Pero lo que buscamos es que se puedan ocupar espacios desde las concejalías y los espacios provinciales», manifestó.

Por otro lado, Bowen habló sobre la realización del «Mundial del Sanguchito», un evento popular que buscará constituir un segmento gastronómico con ofertas de sandwiches de distintas nacionalidades.

Asimismo, adelantó que «habrá sanguchitos de distintas nacionalidades, como en el Mundial futbolístico, y la idea es que sea abierto y que no solamente participe la comunidad de Dolavon sino que puedan hacerlo personas de toda la provincia».

De este modo, además de los carnavales de febrero, el «Chorilavon» y el «Keiponfest» posicionan a la localidad como una de las más concurridas de cara a la realización de eventos populares. «Se vienen muchas cosas más», anticipó el Jefe Comunal.