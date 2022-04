Disputando posiciones

Conforme se acercan las fechas para definir el armado de las fórmulas de cara a 2023. En las filas de Juntos por el Cambio, enfrentan dos situaciones complejas. Por un lado, la interna entre las fuerzas políticas que integran la coalición, y la más interna que tiene en vilo al Pro. La ola amarilla de 2021, envalentonó a la dirigencia del Pro que busca posicionarse con una propuesta fuerte para el próximo turno electoral. Sin embargo, los tire y afloje de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, podrían complicar las chances de la oposición.

Si algún condimento le faltaba a la ensalada de los chaqueta amarilla, es la re-aparición en escena de Miguel Ángel Pichetto, quien no oculta su malestar con sus más recientes socios políticos, y por estas horas se habla de la posibilidad de que se lance como candidato a la presidencia.

Así las cosas, Pichetto no se caracteriza por un líder protagónico, pero aun así el rionegrino estaría tanteando el terreno, lo que no haría más que contribuir la confusión generalizada que se observa en las filas del Pro.

Claro está que Rodríguez Larreta es quien sigue liderando la preferencia del electorado, de acuerdo a todas las encuestas en danza, pero resulta necesario que se resuelva la interna partidaria para salir a la cancha.