Dictaron prisión preventiva para dos “mecheras” reincidentes de Trelew

En una audiencia de control de detención llevada a cabo en sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de los tribunales en Trelew, el Ministerio Público Fiscal representado por el funcionario de fiscalía Mauro Quinteros, pidió en primer término la apertura de investigación y posteriormente la aplicación de un juicio rápido, previsto en el artículo 414 del código procesal penal en un caso de hurto tentado donde se imputa a dos mujeres.

Se trata de Gladys Sequeira y Erica Esparza, quienes son conocidas como mecheras, a partir de diversos hechos en los cuales se encuentran involucradas. En esta oportunidad, los hechos ocurrieron el 20 de abril cerca de las 19,15 cuando las mencionadas acudieron a dos comercios ubicados en la calle 25 de mayo al 200 y sustrajeron varios pantalones de ambos locales. Al ser observadas, los propietarios dieron aviso a través de grupo de WhatsApp de seguridad que mantienen los comercios, por lo que inmediatamente acudió la policía y detectó a las mismas saliendo de Pasaje San Luis. Allí fueron detenidas portando dos bolsas, mientras que las prendas de vestir fueron encontradas escondidas en un nicho de gas del pasaje.

La calificación legal es por el delito de hurto en grado de tentativa, dos hechos en concurso real y la fiscalía dejó constancia de los antecedentes de las imputadas, ya que en el caso de Esparza, tiene una reparación, otra conciliación, condena de un mes en Trelew, otra condena por el mismo tiempo en Puerto Madryn y una suspensión de juicio a prueba. A su vez Sequeira posee un pedido de captura, una condena de un mes de efectivo cumplimiento, una condena en suspenso y una de un mes, ambas en Puerto Madryn.

Argumentó el doctor Quinteros sobre la reiteración de los hechos, que si bien no son graves, no encuentran solución en cuanto a la reiteración permanente ya que se ha tratado con distintas medidas sobre el particular y solicitó la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar. Pero también mencionó que al ser un hecho en flagrancia y habiéndose colectado en forma inmediata las pruebas necesarias, se estaba en condiciones de llevar adelante un juicio rápido como está previsto en el artículo 414 del código procesal penal, por lo que de ser así ya podía elevar la acusación respectiva.

A su turno, la defensa ejercida por Romina Rowlands expuso sobre las necesidades que aquejan a sus clientas quienes deben mantener a sus hijos en un estado de vulnerabilidad social permanente. Rechazó la prisión preventiva pidiendo la liberación inmediata y también se opuso al juicio rápido, aunque de ser aceptado su trámite pidió los quince días necesarios para la acumulación de pruebas.

De esta forma y escuchadas las partes, la Jueza Mirta Moreno determinó la apertura de investigación y posteriormente consideró que se cumplían con los requisitos para la implementación del juicio rápido, por lo que el funcionario de fiscalía dio lectura a la acusación correspondiente e indicó sobre las pruebas testimoniales y documentales existentes, y anticipó una pretensión punitiva de dos meses de prisión efectiva. La magistrada concedió los quince días solicitados por la defensora, lapso en que se llevará a cabo la audiencia preliminar y el juicio respectivo, aún con la pretensión de la defensa que en esos quince días pudiera llegarse a concretar alguna salida de conciliación o reparación.

Finalmente, la doctora Mirta Moreno coincidió con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la existencia del peligro de fuga y resaltó que las imputadas son conocedoras de los procesos judiciales ya que en varias oportunidades se les dio la posibilidad de salidas alternativas, no sirviendo hasta el momento estas experiencias para que cesaran en su accionar. Todo esto llevó a resolver la prisión preventiva por el término de los quince días previstos hasta la realización de la próxima audiencia, por lo que Gladys Sequeira y Erica Esparza deberán permanecer detenidas en ese lapso.