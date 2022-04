¿Cuáles son los países que causan más daños ecológicos?

El impacto humano en los procesos del sistema terrestre está sobrepasando varios límites planetarios, no solo en lo que respecta a las emisiones de CO2 y al cambio climático, sino también al cambio de uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química y los flujos biogeoquímicos. Gran parte del colapso ecológico está siendo provocado por la extracción de recursos a nivel mundial, que ha aumentado rápidamente durante el último medio siglo y que ahora excede dramáticamente los niveles de sostenibilidad y seguridad.

Se calcula que la economía mundial consume más de 90.000 millones de toneladas de materiales al año, muy por encima de lo que los ecólogos industriales consideran el límite sostenible.

Culpables

Los países de renta alta, con Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea a la cabeza, son responsables del 74% del exceso de extracción de materias primas que se realiza a nivel mundial. Así se demuestra en un estudio internacional liderado por Jason Hickel, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

En el estudio se determina el nivel de responsabilidad de cada país en el colapso ecológico calculando hasta qué punto cada una de las naciones supera los límites planetarios de uso sostenible de los recursos que le corresponden.

Este nuevo estudio desarrolla una novedosa metodología que determinar la responsabilidad nacional en el colapso ecológico. “No todos los países son igualmente responsables de esta tendencia; algunos países utilizan sustancialmente más recursos per cápita que otros a través de la extracción, producción, consumo y desperdicio de materiales” explica Hickel.

Entre 1970 y 2017, se extrajeron cerca de 2,5 trillones de toneladas de materiales, siendo los países de renta alta y media-alta los que utilizaron la gran mayoría de los recursos. De esta cantidad, 1,1 trillones de toneladas superaban el límite sostenible.

El estudio demuestra que los países de renta alta (con el 16% de la población mundial) son responsables del 74% del exceso de uso de recursos durante el periodo 1970-2017, impulsado principalmente por los Estados Unidos (27%) y los países de renta alta de la Unión Europea (25%). España ocupa el puesto número 11 en el listado de los 15 países que superan el límite planetario sostenible de uso de materias primas. España es responsable del 2% de este exceso, por detrás de países como Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá o Italia, entre otros.

China sola tiene el 15%

China, un país de renta media-alta, ocupa el segundo puesto global, y es responsable del 15% del exceso de uso de materiales. El resto del Sur Global (es decir, los países de ingresos bajos y medios de América Latina y el Caribe, África, Oriente Medio y Asia) es responsable solo del 8%. Asimismo, 58 países del Sur global, con 3.600 millones de personas e incluyendo a la India, se mantienen dentro de los niveles sostenibles.

La investigación analizó la extracción nacional, así como los materiales implicados en los flujos comerciales mundiales de recursos como los combustibles fósiles, la madera, los metales, los minerales y la biomasa, utilizando datos del panel internacional de recursos de la ONU y cálculos extrapolados.

La responsabilidad de cada una de las naciones ha cambiado a lo largo del periodo analizado. Aunque el uso de recursos por parte de Estados Unidos ha crecido constantemente en términos absolutos, su porcentaje de responsabilidad en el exceso de uso global ha disminuido gradualmente en las últimas dos décadas, una tendencia similar en el caso de Europa y otros países de renta alta. Este cambio se debe principalmente al aumento del uso de recursos por parte de China, sobre todo de materiales de la construcción. China no comenzó a superar el máximo establecido en el uso sostenible de recursos hasta 2001, pero ha crecido rápidamente en los años posteriores.

“Los resultados demuestran que las naciones ricas son las principales responsables del colapso ecológico mundial y, por tanto, tienen una deuda ecológica con el resto del mundo”, explica Jason Hickel, quien incide en que “estas naciones tienen que tomar la iniciativa de reducir radicalmente el uso de sus recursos para evitar una mayor degradación, lo que probablemente requerirá enfoques transformadores de post-crecimiento y decrecimiento”.

El estudio se titula “National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017” Y se ha publicado en la revista académica Lancet Planetary Health. (Fuente: UAB. CC BY-NC 4.0)