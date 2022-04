Comodoro pavimentará más de 15 cuadras de diversos barrios

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, encabezó este martes la apertura de sobres de tres importantes obras de pavimento que se ejecutarán en distintos barrios de Comodoro Rivadavia, por un total que supera los 112 millones de pesos.

El acto se desarrolló en horas del mediodía, en instalaciones del CEPTur, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Economía, Germán Issa Pfister; el titular de la cartera de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; el secretario general de UOCRA Comodoro Rivadavia, Raúl Silva; miembros del gabinete municipal; concejales; y vecinalistas.

En ese marco, se concretó la licitación de tres obras, que contemplan la pavimentación de 15 cuadras y la construcción de cordones cuneta en los barrios Sismográfica y San Martín, además de otros puntos tanto de la zona norte como del sur de nuestra ciudad. La inversión para estos trabajos es de más de 112 millones de pesos, cubiertos íntegramente con fondos del Municipio.

Costumbre

Al respecto, el intendente destacó que “en Comodoro nos estamos acostumbrados a concretar actos licitatorios casi de manera permanente y observamos la ciudad impactada por obras de diferente tipo. La idea es ir cumpliendo con un cronograma que insume una gran tarea de las áreas municipales para seguir cumpliendo de la mejor manera con lo que prometimos”.

“En esta etapa, a algunos barrios les toca recibir una mayor cantidad de obras de pavimento y, en los próximos días, se realizarán más licitaciones para otros sectores que vienen teniendo requerimientos importantes. En esta ocasión, se trata de una inversión muy fuerte por parte de la Municipalidad, con más de 112 millones de pesos provenientes de los comodorenses que pagan sus impuestos y hacen posible estas acciones”, puntualizó.

El jefe comunal afirmó que “intentamos transformar Comodoro a lo largo de estos dos años que llevamos de gestión, pero todavía nos faltan muchos objetivos por cumplir y para eso necesitamos aumentar el ritmo de trabajo y la cantidad de recursos técnicos para llegar a estos actos licitatorios, pero también para atraer el interés del sector empresarial de la construcción, porque no vamos a alcanzar las metas sin el compromiso de todas las partes”.

“Todos tenemos que trabajar en conjunto, el Estado, los trabajadores y el pueblo, y es importante que el sector empresario también se sienta parte de las soluciones a los problemas de los vecinos. Es imposible continuar en soledad con un ritmo de obra como el que estamos teniendo, con una ciudad que necesitaba avanzar de esta manera, con un plan de obra pública único en Argentina”, recalcó.

Del mismo modo, agregó que “esta no es la única arista que venimos trabajando muy fuerte, porque también lo estamos haciendo en materia turística, deportiva, cultural y sanitaria. Eso nos deja muy tranquilos porque a cada uno de los estamentos municipales vamos dándole la importancia que merece y vamos a seguir por este camino”.

Mejoras

En esa línea, el mandatario local señaló que “cada vez falta menos para finalizar nuestra gestión pero estamos con el norte puesto en cumplir lo que le prometimos a nuestra gente. Venimos mejorando los espacios públicos, las redes de servicios y la trama vial; mientras escuchamos que algunos dicen que solamente hacemos obras de maquillaje: no creo que las tareas de pavimento para cada barrio sean maquillaje, sino son obras que van a quedar y que mejoran la calidad de vida de los comodorenses”.

“Necesitamos de dirigentes políticos que se comprometan a trabajar por el bien de la gente. De nada sirve que a algunos dirigentes nos vaya bien y a los vecinos les vaya mal por las decisiones que tomamos en forma individual. Este es un proyecto que piensa primero en Comodoro y después en los intereses políticos de cada uno de quienes lo integramos”, apuntó.

En ese sentido, enfatizó que “vamos a seguir generando mayor cantidad de mano de obra y poniendo a Comodoro como una de las más productivas de Argentina. Además, no hay muchas ciudades en el país que briden la posibilidad a los vecinalistas de dialogar con un funcionario público, expongan sus problemas y automáticamente se comience a trabajar en soluciones, como sucede aquí”.

“Muchas veces, los tiempos del Estado no van de la mano con la urgencia con la que necesitamos resolver, pero cada uno de nosotros está comprometido en mejorarle la vida a los comodorenses. Nuestro único camino es escucharlos todos los días, resolver los problemas y tratar de seguir gestionando a nivel nacional como lo estamos haciendo para que las grandes obras sigan llegando”, aseveró.

Finalmente, Luque manifestó que “debemos seguir disfrutando de una ciudad maravillosa e intentar continuar mejorando todo lo que estamos haciendo. Les pedimos a los vecinalistas que sigan exigiendo porque esta gestión está a disposición para solucionar los problemas de nuestra gente”.

Mejorar la transitabilidad

En tanto, el secretario Maximiliano López expuso que “es muy importante para nosotros poner en marcha más obras para la ciudad. En este caso, son 15 cuadras que vamos a estar pavimentando, más cordones cuneta, en distintos barrios de nuestra ciudad que requerían de estas intervenciones. La obra más importante se desarrollará en barrio Sismográfica, un sector que se fue ordenando con el tiempo y que ya tenía una etapa de pavimento, pero que necesitaba replicarse en otra zona, que ya contaba con mensura ordenada y los servicios”.

Respecto a los trabajos en San Martín, “se trata de un pedido de vieja data de los vecinos en las calles Los Perales, Granaderos y Las Frutillas, que se está consolidando con todos los servicios y restaba la pavimentación. Además, cerraremos la trama de distintas arterias que habían quedado inconclusas en distintos puntos de la ciudad por diferentes motivos. Esto es fundamental para mejorar la transitabilidad en todo Comodoro”.

“El gran objetivo es que sigamos creciendo de manera ordenada. Para ello, es muy importante continuar con toda esta tarea que redunde en beneficios para toda la comunidad”, cerró López.

Obra importante

Por su parte, el vicepresidente de la Vecinal de barrio Sismográfica, Oscar Monsalvez, agradeció “al intendente Luque y a todo su equipo de trabajo porque siguen trabajando por nuestros vecinos. Esta es una obra muy importante para nosotros”.

Del mismo modo, el referente barrial indicó que “estos trabajos nos mejoran la calidad de vida, ya que la topografía de nuestra zona es muy compleja y trae complicaciones, sobre todo en invierno. Estamos muy contentos porque siempre que lo necesitamos, el intendente nos atiende y escucha”.

Generación de empleo

Para finalizar, el secretario general de UOCRA a nivel local, Raúl Silva, valoró los avances de la actual gestión municipal en materia de obra pública, al afirmar que “estas licitaciones, más allá de favorecer a los vecinos y embellecer la ciudad, generan puestos de empleo y beneficia a los trabajadores, lo que nos pone muy contentos y prestos a seguir con esta labor mancomunada”.