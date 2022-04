Comenzó la subasta de la camiseta de Diego Maradona

La subasta por la camiseta que usó Diego Armando Maradona en el histórico partido contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 comenzó este miércoles con una oferta por cuatro millones de libras esterlinas

El sitio de subastas Sotheby’s abrió el plazo para recibir ofertas por la histórica camiseta de la «Mano de Dios» y el «Gol del siglo», que se extenderá hasta el próximo 4 de mayo.

The Diego Maradona shirt is unveiled at @Sothebys in London today where it will remain on public display until Wednesday 4 May. It has already received an opening bid of £4 million. Pictures courtesy of Sotheby'shttps://t.co/fgnHclKQ5L pic.twitter.com/YKRyOUA27T

