“Chelo” Pérez dejó Ferro y Marcelo Laterza será su reemplazante

En conferencia de prensa, se despidió como entrenador de las categorías Minibásquet del Club Ferrocarril Patagónico, el reconocido formador Marcelo “Chelo” Pérez.

Pérez, asumirá un cargo en su otra profesión en Comodoro Rivadavia, por lo que en su lugar asumirá en “La Maquinita” el experimentado Marcelo Laterza. Fue en un emotivo evento realizado el pasado miércoles.

Un “hasta luego” de “Chelo” y bienvenida de Laterza

En una conferencia de prensa realizada en la confitería de Ferro Centro, el pasado miércoles, se realizó la despedida de Marcelo “Chelo” Pérez, como entrenador de las categorías de Mini básquet del Club Ferrocarril Patagónico.

“Chelo” , reconocido formador de jugadores y jugadoras de la ciudad portuaria y de la zona, dejó la institución para continuar con proyectos laborales personales, en la ciudad de Comodoro Rivadavia pero dejó la puerta entreabierta para regresar a “la Maquinita” algún día.

En su lugar, fue presentado el experimentado coach Marcelo Laterza, que tras muchos años, volverá a trabajar en una institución deportiva. Ricardo Sales, presidente de Ferro, lideró la conferencia en la que la además de los entrenadores, estuvieron presentes los demás integrantes del staff técnico del básquet del club de “las cinco esquinas”, como ser Federico Scarpaci, Malena Gerez, Guillermo Segatti y Franco Beunza.

Al momento de tomar la palabra, “Chelo” Pérez comenzó agradeciendo “al club por esta locura que empezó hace un montón, donde me fui encontrando con gente que está más loca que yo, con quienes nos fuimos potenciando, desde comprar el piso, hacer Primera División, sumar más chicos. Teníamos esa visión, yo vine con una idea y se hizo re grande, fue darle forma entre todos y lo mejor es tener un staff tan grande, es soñado. Comenzar de 0 en un club así, es un placer”.

Sumando a la vez “gracias a todos los padres de los chicos que confiaron en mí, a los chicos que me fueron enseñando”. Por último, Pérez aseveró que “el básquet es mi vida y a lo que me dedique siempre”, destacando que “lo que tengo que buscar ahora es terminar de hacer la parte económica para terminar de decir ´me retiro´ y luego volver dentro de un tiempo. Esto es un ahora vuelvo. Es para volver y ayudar al club desde el lugar que sea”.