Cautelar obliga al Congreso a no designar representantes al Consejo de la Magistratura

El Juzgado Federal 2 de Paraná firmó el martes una «medida cautelar interina o precautelar» solicitada por el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto, en la cual ordena a los presidentes de las Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación que se abstengan de designar nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura.

La Corte Suprema puso al Congreso un plazo hasta el 15 de abril para sancionar una nueva ley que modifique la actual conformación del Consejo de la Magistratura, al declarar inconstitucional la ley actual. De no cumplirse, pasará a regir la anterior sancionada en 2006.

«El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley, y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006», expresó el diputado entrerriano a través de sus redes sociales.

Casaretto recordó que el jueves de la semana pasada el Senado dio media sanción a «un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional y la participación de la oposición».

De no lograrse una aprobación en la Cámara baja antes del viernes, ambas Cámaras del Congreso deberían designar a un representante cada una para completar la nueva integración del organismo que complete los 20 consejeros, según dispuso un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Esa nueva composición es la que volvería a tener vigencia en caso de que el Congreso no sancione la ley en el plazo establecido por la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la norma que actualmente está vigente.

Al tanto de la medida precautelar, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, tuiteó que «el kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15/4 no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley».

