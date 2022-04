Brown jugó mal y perdió ante Alvarado

En su visita a Mar del Plata, Guillermo Brown cayó este domingo ante Alvarado, en el cotejo correspondiente a la 9° Fecha del Torneo de la Primera Nacional.

Fue por 1 -0, con el tanto anotado por Valiente, a los 36 minutos del segundo tiempo. Los brownianos, recibirán el próximo domingo a su par de Almagro, por la 10° programación del certamen.

Con poco, Alvarado le ganó a Brown

En un encuentro valido por la 9° Fecha del Torneo de Primera Nacional, Guillermo Brown cayó este domingo en Mar del Plata, jugando ante Alvarado en el Estadio “José María Minella”.

Fue 1-0 a favor del conjunto del “Torito” marplatense, con el gol anotado por Marcos Valiente que a la vez, sirvió de recuperación para el equipo anfitrión que venía de derrotas consecutivas y de la salida forzada de su DT Gastón Coyette ante los malos resultados.

En “la Banda”, que presentó muchas variantes con respecto a su ultima presentación, incluso sin la presencia de su capitán Federico Mancinelli, ni Cristian García ni Flavio Ciampichetti, bajas por amarillas acumuladas o cuadros de gripe.

Brown no jugó bien, no pudo mejorar su juego y se vio derrotado por un Alvarado que, con poco, pudo aprovechar un error y cambiarlo por gol, como el que a los 36 minutos del segundo tiempo capitalizó Mauro Valiente para poner el 1-0 que sería el final.

De poco sirvió el penal atajado por el arquero Facundo Ferrero, que contuvo el remate de Astina, tras la pena máxima dictada por el árbitro del partido Rodrigo Rivero que, incluso, actuó de manera polémica durante el encuentro.

Sobre el final, dos situaciones de gol tuvo “la Banda”, con Sergio “Pampu” González que no pudo definir.

De esta forma, el equipo comandado por Andrés Yllana sufre la segunda caída consecutiva, luego del traspié sufrido el fin de semana anterior y como local de Estudiantes de Rio Cuarto.

Posibilidad de recuperación tendrá Brown el venidero domingo, cuando por la Fecha 10 sea anfitrión en el Estadio “Raúl Conti” de Almagro.