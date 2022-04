Boca recibe a Always Ready con necesidad de ganar

Esta noche, por la 2° Fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022, Boca Juniors recibirá en el Estadio La Bombonera, a Always Ready de Bolivia.

Este parido clave para las aspiraciones del “Xeneize”, se jugará desde las 19:15 horas con el arbitraje de Gustavo Tejera y televisado por Fox Sports.

“El Xeneize” ante un duelo clave por la clasificación

Boca Juniors recibirá este martes al sorprendente Always Ready de Bolivia, que debutó con un triunfo sobre Corinthians, en un partido determinante para el futuro del «xeneize» en el Grupo E de la Copa Libertadores de América.

El partido, correspondiente a la segunda fecha, comenzará a las 19.15 en La Bombonera, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será televisado por Fox Sports y Star+.

Los hinchas «xeneizes» volverán a La Bombonera a vivir un partido copero después de más de dos años: la última vez fue el 10 de marzo de 2020 ante Independiente Medellín, de Colombia, por la segunda fecha de la fase de grupos: fue triunfo boquense por 3-0, antes de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

La ausencia del público, sin embargo, no perjudicó deportivamente a Boca ya que de los últimos seis partidos que jugó en La Bombonera por Copa Libertadores no perdió (tres victorias y tres empates) y tampoco recibió goles.

El primer compromiso de local del equipo de Sebastián Battaglia en la Libertadores 2022 será determinante para su futuro.

La derrota en el debut en Colombia ante Deportivo Cali (2-0) no dejó mucho margen y las dudas en torno al ciclo de Battaglia cada día aumentan más.

Always Ready protagonizó una de las sorpresas de la fecha inaugural de la Libertadores, ya que derrotó a Corinthians, de Brasil por 2-0, en la altura de La Paz.

En cuanto a probables formaciones, en el e quipo argentino que lidera Sebastián Battaglia, formaría con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Gastón Ávila y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Guillermo «Pol» Fernández y Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.

En tanto, por Always Ready, se alistarían Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera y Enrique Flores; Sergio Adrián; Gustavo Cristaldo, Alejandro Chumacero y Juan Carlos Arce; Rodrigo Ramallo y Marcos Riquelme; bajo las órdenes del DT Eduardo Villegas.

Como árbitro estará Gustavo Tejera, en un cotejo a disputarse en el Estadio La Bombonera desde las 19.15 horas y la televisación de Fox Sports y Star+.