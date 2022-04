Biss, no repite

Tras el resultado electoral de 2021, el radicalismo se reagrupa en todo el país, puesto que su socio electoral, el PRO, les ha copado la cancha.

No solo los dejaron fuera de todo durante el mandato de Mauricio en Macri, sino que la coalición Juntos por el Cambio sigue usufructuando de las bases de la UCR en las urnas, pero el color que se impone en la imagen pública es el amarillo.

Chubut no es la excepción, por ello los correligionarios decidieron buscar una figura nueva, que muestre resultados en materia de gestión y que sepa negociar por fuera de la coalición, así barajando las cartas habrían llegado a la conclusión de que el mejor exponente en Chubut de cara a 2023, sería Damián Biss, el intendente de Rawson.

La apuesta es un tanto peligrosa, no solo porque en las Primarias podría caer ante la ola amarilla, sino porque su eventual candidatura podría poner en riesgo la propia interna de la UCR. Después de todo, como reza una frase popular si ponen a tres radicales en una mesa habrá interna.

Nadie puede negarle al radicalismo que es la fuerza política más democrática del país, todo se debate dentro de la organización, y nadie queda fuera cuando se utilizan las herramientas de la democracia, pero las recientes asociaciones con fuerzas políticas liberales le ha ganado cierta resistencia en la interna partidaria.

Así las cosas, todas las fichas están puestas en Damián Biss, ahora resta saber como se comportará el radicalismo ante un eventual intento de implementar Ley de Lemas en Chubut, porque esa sería una herramienta electoral que inicialmente podría observarse como una salida para evitar la interna de las PASO con el Pro. Habrá que ver.