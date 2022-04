Vosecky afirma que la plaza Guillermo Rawson «es un proyecto integrador»

El secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rawson, Fernando Vosecky, dijo que los trabajos de remodelación de la Plaza Guillermo Rawson “no son una simple reforma”, sino que se trata de “un proyecto integrador” que hará que la ciudad capital del Chubut “por primera vez tenga un centro digno”.

Vosecky lo indicó al dar cuenta del avance de las tareas, sobre las cuales valoró el ritmo de trabajo de la empresa contratada. Por estos días “están llenando la carpeta en el contorno de la plaza, en todo lo que es el frente de la Municipalidad”, indicó el funcionario.

Luego el trabajo seguirá en las esquinas, que se ampliarán para mejorar el estacionamiento vehicular y posteriormente “en las diagonales de la plaza en sí, con el centro donde va la fuente”.

“El diseño que hizo el equipo de Planeamiento y Urbanismo es para vincular la plaza con el Palacio Municipal, en un entorno que se integre, y poder hacer, por ejemplo, actividades y actos de la Municipalidad en la misma plaza”, graficó.

Interacción

Vosecky dijo además que “la idea es que los vecinos interactúen con el espacio, que no sea solamente un lugar de paso, sino que contenga a los ciudadanos. Para eso se han ensanchado las veredas a casi el doble de su tamaño original, con forestación”, sostuvo. Y agregó que la intención es que “el diseño de la plaza integre al casco urbano, cosa que antes no ocurría”.

En relación con los servicios que se ubicaban en el entorno, indicó que se cambiará el lugar de la parada de taxis, mientras que continuará el kiosco, “todo adecuado a las ordenanzas vigentes”.

En tanto, “la parada de colectivo iría sobre Alejandro Maíz, para sacar un poco la concentración frente a la Municipalidad”, adelantó.

El funcionario añadió que “la parte sobre la calle Moreno irá adoquinada, con el objetivo de que el agente municipal, y los ciudadanos que hacen trámites puedan acceder más cómodamente a la Municipalidad. La intención es embellecer el entorno, y darle prioridad al peatón, lo cual no ocurría en la plaza antigua”, insistió.

En este contexto enfatizó: “No es una reforma, sino un proyecto integrador completo. Es una obra que realmente no se había hecho desde que se inauguró la plaza, y por eso lleva más tiempo que si fuera una simple mejora. Desde que asumimos tenemos como objetivo que Rawson, por primera vez, tenga un centro cívico digno y a la altura de la administración pública de toda la capital”, finalizó.