Asaltaron y apuñalaron a un joven en las 630 Viviendas

Durante la madrugada de hoy, un joven de 21 años fue apuñalado por delincuentes que le robaron sus elementos personales. El hecho transcurrió en la intersección de Río Chubut y Magallanes, en las 630 Viviendas, donde vecinos avisaron que había un herido de arma blanca y que los autores del hecho se habían dado a la fuga por la calle Faccioli. Al llegar al lugar, los efectivos no lo encontraron, ya que había sido trasladado al hospital en un auto particular. Una vez allí, la víctima contó a los policías que había sido interceptado por seis personas que lo golpearon e hirieron para robarle su teléfono celular y la billetera.

Al realizar un patrullaje por la zona, los uniformados interceptaron a B.Y., de 18 años, que en el momento descartó un cuchillo tipo Tramontina y un DNI y una tarjeta a nombre de la víctima del robo.

Finalmente, el joven fue detenido e imputado por el delito de robo en poblado y en banda.