Arcioni firmó contratos para la construcción de 80 viviendas en Rawson

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó este jueves dos contratos de obras para la construcción de 80 viviendas para familias de Rawson, alcanzado un monto total de inversión del Estado provincial de más de 240 millones de pesos. “Este gobernador sigue proyectando la localidad de Rawson para que tengamos la capital provincial que todos nos merecemos”, resaltó el mandatario.

Acompañaron al gobernador en el acto realizado en el Salón Auditorio de Chubut Deportes y Sociedad de Economía Mixta, el intendente de Rawson, Damián Biss; el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera; la gerente general del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaianni; el secretario general del gremio Empleados Municipales Agremiados (EMA), Pablo Guzmán; y el referente local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Claudio Paredes.

Poner en valor a Rawson

El gobernador tomó la palabra y señaló que “asumí el compromiso de que íbamos a poner en valor a Rawson. Nos comprometimos a trabajar en forma conjunta para poner a la capital de la Provincia en el lugar que se merece. Comenzamos un trabajo con mucho esfuerzo y coordinado con realización y ejecución de obras que hoy ya son una realidad. En los momentos difíciles que pasamos hicimos mucho por Rawson. En lo que va de esta gestión entregamos 64 viviendas, más 200 que se encuentran en ejecución, y estas 80 que vamos a construir”.

“También, próximamente, vamos a proveer de servicios a 110 lotes policiales, y volvimos a llamar a licitación para que la ciudad tenga su Gimnasio Municipal. No puede ser que la capital no tenga uno, ¿Qué paso antes cuando estaban los recursos que no se le dio la importancia? Para nosotros Rawson, hoy es una prioridad”, aseguró el mandatario.

“Además, vamos a anunciar próximamente la primera etapa del Centro Cívico para un ordenamiento de todas las dependencias públicas. Para esto se llevó adelante un concurso a nivel nacional, donde se presentaron 36 estudios y, a través de un jurado nacional, se definió el ganador. Porque uno está acá para proyectar, más allá de los años que tiene de gestión. Por eso es importante repasar todas las obras que estamos ejecutando, como las viviendas; la plaza central; el Centro de Encuentro; el Gimnasio Municipal y la Planta Potabilizadora, que estaremos firmando próximamente el inicio de obra”, recordó Arcioni.

“En los momentos más difíciles es cuando uno tiene que trabajar, aún más, en forma coordinada. Muchos vecinos se vieron perjudicados por la época de crisis financiera que atravesamos, y este gobernador nunca bajo los brazos y puede mirar a cada uno de ustedes a los ojos, porque no dejó a ningún trabajador en la calle sin sustento familiar, y siguió proyectando la localidad de Rawson para que tengamos la capital provincial que todos nos merecemos. Tienen un Gobernador que cumple su palabra y que tiene la templanza que hay que tener. Con los pocos recursos pudimos hacer todo esto y proyectar, trabajamos para el beneficio; dignidad y bienestar de todos los chubutenses”, finalizó Arcioni.

Proyección

A su vez el intendente de Rawson, Damián Biss, aseguró que “hoy es un día muy importante porque culmina un proceso administrativo que lleva a la solución de un tema que venía desde hace un poco más de ocho años, se había iniciado el trámite para la construcción de viviendas y por distintas circunstancias, el financiamiento pasó por varias situaciones y eso hizo que se demore tanto. No tenemos más que palabras de agradecimiento, la demanda habitacional en nuestra ciudad es muy importante, hay un plan de inversión y una proyección muy importante que está haciendo el Gobierno de la Provincia, el IPV, y por eso les agradecemos. Hoy se están adjudicando en total 80 viviendas, pero hay más de 200 en ejecución, un número muy importante para nuestra ciudad”, concluyó Biss.

Compromiso de gestión

A continuación, la gerente general del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaianni, agradeció “el respeto con la que han llevado la gestión” y aseguró que “lo de hoy es un hecho tangible del compromiso de esta gestión, ya estamos pronto a dar inicio a 65 viviendas para empleados municipales más 15 sociales. A la ciudad capital le estamos sumando 80 nuevas viviendas y seguimos trabajando con esta impronta en toda la Provincia, no solamente con financiamiento propio, sino también nacional. Hoy firmamos el contrato con Rawson y empieza a construirse y materializarse el sueño del techo propio”, finalizó la funcionaria.

Día feliz

Por su parte, el secretario del EMA, Pablo Guzmán se mostró «muy contento porque es un día muy feliz dado que 32 familias municipales van a poder contar con sus viviendas, y luego existe una segunda etapa dónde, otras 32 más, van a contar con sus casas en el futuro. Para nosotros es algo histórico porque va a ser el primer barrio de empleados municipales de Rawson, el cual va a estar instalado en la zona sur de la ciudad. Agradezco a los trabajadores por la espera, al intendente Biss por ponerse a disposición, a Ivana por la paciencia y al gobernador Mariano Arcioni por hacer realidad al sueño”, concluyó el secretario.

Firmas

En primer lugar, se firmó el proyecto y ejecución de infraestructura propia y obra complementaria para 48 viviendas próximas a ejecutarse a través del programa nacional Casa Propia en el área 21 por un monto de $ 63.212.600,05 a cargo de Sudelco S.A. Esto constituye tareas preliminares correspondientes a tareas de limpieza, cerco y cerramiento del terreno, movimiento de suelo y desmonte como así relleno. En cuanto a la infraestructura propia incluye redes de servicios básicos, cordón cuneta, enripiado de calles y veredas municipales.

Continuando, se rubricó el proyecto y construcción de 32 viviendas por la empresa Arteco S.A para el sindicato de Empleados Municipales Agremiados (EMA) por un monto de $181.536.491,10. Estarán ubicadas en el área 21 de la localidad y tendrán un plazo de ejecución de 390 días.

Empieza un nuevo camino

María es una de las vecinas de Rawson que tendrá su casa propia. Al hablar con la prensa, aseguró que “ahora empieza un nuevo camino. Hace mucho tiempo que estamos esperando esto. Estoy muy emocionada porque pensaba en el derecho mío, a mi vivienda, y hoy es una realidad. Me estoy por jubilar y voy a recibir mi casa después de tantos años. Es una alegría enorme”.

Por su parte, Nilda no pudo contener las lágrimas por la emoción y aseguró que “me siento muy feliz, al fin voy a poder cumplir el sueño de poder darles un techo propio a mis hijos. Hace años que venía esperando y nunca me tocaba, ahora se dio y me siento muy feliz”.

Por último, Rosa, otra beneficiaria aseguró que “hace aproximadamente 8 años que estoy esperando una vivienda. Me produce mucha felicidad por mis hijas, porque es algo para ellas. En este momento solamente tengo palabras de agradecimiento con el Gobernador y con el Municipio. Lo que el Gobernador promete, lo cumple”.