Apareció un ejemplar de Pingüino Rey en Playa Unión

Esta mañana, vecinos y visitantes de Playa Unión se vieron sorprendidos por la aparición de un ejemplar de un Pingüino Rey. Ante esta situación, el nodo Rawson-Playa Unión de la Red de Fauna Costera respondió al reportey asistió al lugar donde constataron que el animal se encontraba en buen estado y descansando.

El Rey es el segundo pingüino más grande dentro de las 18 especies que existen en el mundo, después del pingüino Emperador.

Desde la Red de Fauna Costera de Chubut recordaron qué precauciones tomar ante estas situaciones: no acercarse demasiado ni tocarlo, no intentar espantarlo hacia el mar, no echarle agua ni intentar alimentarlo. Además, si la persona se encuentra con un perro es importante mantenerlo controlado con correa, para evitar que se acerque.