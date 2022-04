Ana Lewis lista para disputar el Sur – Centro con Argentina

La jugadora chubutense Ana Lewis, de Cumehue de la ciudad de Trelew, fue citada a la Selección Argentina de Beach handball que representará al país en el Torneo Centro – Sur en Brasil.

El Diario Web, habló con la joven deportista de gran experiencia en el handball tanto de playa como indoor de nuestra provincia, quien compartió sus deseos y objetivos para su primera competencia con la “celeste y blanca”.

Desde Trelew a la Selección Argentina

Consulta por sus sentimientos al ser convocada a vestir los colores de la Selección Argentina en el Torneo Centro – Sur de Brasil, Ana Lewis comentó que “tengo mucho entusiasmo, aunque mucho nerviosismo también porque soy la debutante en la Selección. Pero lo fuimos trabajando en cada entrenamiento para llegar lo mejor posible y estar más tranquila. El grupo está bien completando pero si, a poco de emprender viaje”, destacando que viajarán el jueves hacia arenas cariocas.

Para Lewis este momento es especial ya que “es el primer proceso de Torneos que afronto. Tuve la suerte de haber conseguido el lugar en la Selección. Me sumé hace muy poco, hará un año. Hay unas chicas que tienen una trayectoria muy larga en la Selección, con muchos torneos pero la verdad es que un momento re lindo”.

´Anita´, como se la conoce en el ámbito del handball chubutense, comparte este equipo nacional con jugadoras que llevan mucho años en la Selección, desde las primeras ´kamikazes´, hasta las juveniles hoy ya mayores que fueron oro en los JJOO de la Juventud en Buenos Aires 2018. Con respecto a ello, valoró que “me dan tranquilidad pero a ellas también les da sanidad. Nos pasa a todas lo mismo por igual, en sentimiento es el mismo. Pero a la hora de jugar, te transmiten otra tranquilidad, con la facilidad de amoldarte al desarrollo del juego, que claro, ellas la tienen tan clara que a mí me queda complementarme. En los entrenamientos, buscar el detalle mínimo. Pero en la cancha se ve la claridad en el juego, la tranquilidad en el juego, allí se ve su experiencia”, destacando que “eso está bueno, porque por más que sea quien sea, todas tienen que trabajar por igual para ganarse un lugar en el Torneo y eso está bueno”.

Lewis, demuestra que llegar desde Trelew, Chubut, Patagonia, es posible al indicar que “años atrás ya había quedado chica de Neuquén y Rio Negro, esta vez me tocó a mí, pero claro que se puede quedar en la Selección. Como decimos nosotras, el esfuerzo es doble. Eso nos hace venir a nosotras con otra garra, energía, otra actitud, esforzarnos para venir acá, y venir cada tres meses y estar preparadas para estar a la altura de las que entrenan todo el año, mejorar, corregir, y volver los tres meses siguientes, para mejor”. “Yo siempre digo que saliendo desde Trelew puedo igual, puedo esforzarme un montón y lograrlo”, puntualizó.

A la vez, Lewis puso en valor que “en el sur hay muy buen nivel de Beach, eso quedó demostrado en los Juegos Evita donde los podios los integraron las provincias de la Patagonia. Eso está bueno, que ya desde chicos queda demostrado el gran nivel de la región en el Beach”.

Contando sus inicios

Al respecto de sus inicios en este deporte, Ana Lewis comentó que “juego al handball desde los 12 años, en la secundaria. Mis profesores me vieron condiciones y me dijeron ´veni a probar un entrenamiento ´ y desde esa vez, no dejé más. Así que ya serian 17 años los que juego. En Beach, comencé en 2011, no se giraba, era muy sencillo, muy entretenido, divertido, después era quedarse en la playa a tomar mates. Era por fuera de lo del indoor que llevaba a un mayor compromiso, con más preparación, una competencia más grande. Ahora estamos con ambas disciplinas de igual a igual, son competencias duras, partidos para cualquier equipo. Juego desde hace mucho años, siempre tuve una vida deportiva, desde los 8 con atletismo y luego con handball”.

“En Cumehue estoy desde 2014, antes en estaba en el equipo de mi Escuela 724 del barrio CODEPRO en Trelew, con Marcelo y Valeria y después cuando terminé el Secundario me fui con Jorge Molina a Cumehue y ahí me quedé. Es el mejor lugar”, destacó.

Siempre agradecida

Anita Lewis, desde Buenos Aires y a horas de emprender viaje a Brasil para cumplir su primera competencia con la Selección Argentina, valoró y recordó a todos quienes la acompañan y apoyan este objetivo: “siempre les agradezco a todas las personas que conociéndome o sin conocerme, me ayudaron. El sponsor más grande es mi círculo de amigos, la gente del handball, del ambiente de Trelew, me colaboraron con los ´cafecitos´, gracias a ello cumplí muchos pasos. Gracias a su apoyo conseguí muchas cosas. Obvio que gracias a toda mi familia, la familia de mi novio, me bancan en todo, mi novio ni hablar, es increíble su apoyo, mis amigas. Soy privilegiada de tener apoyo de toda mi familia y amigos”.

Muchos sueños por cumplir

Para Ana Lewis, queda así demostrado que “que todo esfuerzo tiene recompensa, que todo el esfuerzo hecho se cumplió y tengo muchos sueños más para cumplir. No es algo trillado, yo realmente doy fe y ahora lo están viendo”.

Sin embargo, este paso con la Selección Argentina es solo el inicio de sus sueños con la “celeste y blanca”: “tengo muchos sueños más por cumplir: el objetivo es cumplir con la Selección y darlo todo, clasificar al Mundial y a los World Games. Personales, me encantaría quedar para el Mundial de Grecia, lo tengo planeado hace bastante y si no se da ahora, cuando vuelva seguiré mejorando y trabajando para que se dé. Si se da, se da, si no también estaré feliz, todo es positivo, siempre da para bien, siempre es para crecer”.