Alberto, sin licencia

Tras conocerse la noticia del nacimiento del hijo del Presidente Alberto Fernández, la pregunta no tardó en llegar; ¿se tomará licencia por paternidad, como había anticipado?. Pues bien, la respuesta tampoco tardó. Desde el entorno del Presidente reconocieron que no es momento para tomar licencia, sino que por el contrario, el Gobierno necesita mostrar una activa presencia para resolver los asuntos públicos.

La llegada de Francisco, es sin dudas una muy buena noticia para Fernández, que deberá atesorar, porque en su Gobierno las buenas nuevas, no abundan.

Fuentes confiables afirman que se vuele complejo gestionar si los miembros de tu propia alianza «no te defienden», en clara alusión a lo leales a Cristina.

A pesar de la evidente profundización de la interna en el oficialismo que, incluso alertó a dirigentes de otras fuerzas políticas, el Presidente no prevé cambios en el Gabinete. Sin embargo, desde el ala dura del oficialismo, tendrían sus propios planes.