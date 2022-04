Denuncia que un sujeto amenazó con abusar de sus hijas

Fernando Robles es un vecino de Trevelin, localidad conocida a nivel mundial por su belleza natural. Sin embargo, su historia y el calvario que atraviesa distan de la belleza de los tulipanes y las cascadas Nant y Fall: desde hace varios años, asegura, es amenazado y hostigado por Juan Domingo Crettón, un hombre que «finge sufrir una discapacidad para evadir a la Justicia y engañar a las juntas médicas, e incluso se adjudicó un femicidio ocurrido hace varios años en Esquel«, según relató en diálogo con El Diario.

Ambos se conocieron en una iglesia local, y las amenazas, de acuerdo al testimonio de Robles, «escalaron al punto de que me amenazó con hacerle algo a mis hijas, porque según dijo ‘ya están grandecitas’, además de que me amenazó de muerte a mí y a otras personas».

“Llegó a escracharme falsamente en las redes sociales, perdí alquileres y trabajo”, sostiene Robles, que es jubilado del Poder Judicial y se dedica a la actividad turística local, a la vez que contó que las últimas amenazas de muerte, que logró registrar en una conversación telefónica, surgieron a raíz de que la entonces pareja de Crettón lo contactó para pedirle ayuda: “Su pareja me llamó un día porque yo lo conozco y me dijo que no podía sacárselo de encima y que tenía que seguir con él porque la Justicia no hace nada, que es un peligro y que ‘se hace el discapacitado’ para después hacer maldades a la gente”.

“Ella no le tenía miedo hasta que confesó el asesinato de una mujer, Elba Porri, ocurrido en Villa Ayelén (2015), se lo confesó a ella; incluso, la usó ante una junta médica para que fingiera que era la tía y poder hacer una actuación como si sufriera una discapacidad, para seguir recibiendo beneficios: le dan 98% de discapacidad y además pasa a ser inimputable, con eso tiene sueldo, casa e impunidad; hace un tiempo me lo confesó en la iglesia a la que íbamos juntos, lo contó como si fuera una viveza”, señala Robles, quien teme por su vida y la de su familia.

“Empecé a tomar distancia, pero le conozco las mañas porque muchas veces lo ayudamos con la iglesia. Él perdió dos veces una casa, le habían dado una, pidió que se la cambiaran porque cada vez que se iba a trabajar le entraban a robar; y finalmente consiguió una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) pero con violencia, exigiendo y rompiendo vidrios del Instituto, hasta que se mudó. Después se fue a vivir a Comodoro y volvió cuando fueron las inundaciones y empezó a decir que estaba en situación de calle, iba a Rawson y se plantaba en una carpa. Es astuto, usa a sus hijos cuando tiene un problema. Cuando vio que su pareja me había contactado, empezó a pedirme que no hablara con ‘su mujer’, le dije que ella me había llamado y me había contado todo lo que me contó, entonces me amenazó de muerte”, prosigue en su relato el vecino de Trevelin, quien advierte que la Justicia no logra reunir elementos para poder avanzar en la investigación.

Asimismo, Robles menciona que “me entrevistó la Brigada de Investigaciones y les conté quién es él, me preguntaron qué sabía de Elba Porri, y ahí empezaron a caer las fichas: en la iglesia me pedían que lo persuadiera para que dejara de ir a la casa de Elba, porque antes de su muerte él la frecuentaba y la maltrataba, se excedía de manera violenta; yo le recomendé a ella que llamara a la Policía para evitar problemas, entonces ella finalmente le pidió ayuda al pastor, pero al poco tiempo apareció muerta. La ex pareja de Juan Domingo me contó que le puso una sábana encima y le pegó un tiro. También, me explicó cómo él hacía para seguirla tras recibir una restricción perimetral: la ubicaba usando la misma, porque cuando empezaba a sonar eso significaba que estaba cerca de su ex pareja”.

Lo cierto es que “la Justicia no avanza y me cansé de hablar con la fiscal, yo trabajé en Tribunales y siempre él me estuvo molestando, casi me hace perder su trabajo, me atacó y me terminaron suspendiendo 8 días sin goce de haberes por haberme defendido” y “cuando cambié mi teléfono para que dejara de llamarme, al denunciar la misma Justicia le proveyó todos mis datos personales y los de mis hijos, incluida mi dirección; y en una conversación, él advirtió que iba a ‘hacerle algo’ a mis hijas porque ‘ya están grandecitas’”. Mientras tanto, Robles vive con temor y observa el lento paso de la Justicia, “que seguramente va a llegar cuando ya nos pase algo”.