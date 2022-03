Violación en Palermo. El repudio de los famosos a las declaraciones de Flavio Azzaro

Luego de la violación grupal que sufrió una chica de 20 años el lunes en Palermo e indignó a toda la sociedad, Flavio Azzaro puso en duda lo ocurrido y sus palabras al respecto generaron mucha bronca. Un día después de su polémico análisis, famosos de distintos rubros se expresaron contra el periodista y hasta cuestionaron que tenga un espacio en la TV.

Todo se produjo al aire de Crónica TV, cuando Azzaro conducía el ciclo y mientras informaban acerca del terrible hecho. Allí, manifestó: “Le puede pasar a alguien que una persona que en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo. Durante o después… Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos…”.

“Ellos pueden decir lo mismo, que estaban drogados y que eran incapaces de entender si ella estaba drogada o no estaba drogada. Como estaban ellos”, agregó cuando su compañero Gustavo Chapur le comentó que la víctima estaba drogada y no tenía capacidad de consentir una relación sexual en ese momento.

A partir de estas palabras, el repudio hacia el periodista deportivo fue muy fuerte y varias figuras se pronunciaron al respecto. Entre ellos, se distinguió Darío Barassi, quien, sin nombrarlo, se refirió al conductor en Twitter: “Hay gente que no debería estar en los medios. De verdad. Por ahí yo soy uno de ellos para algunos, porque les puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio”.

En esa misma línea se manifestó Santi Maratea, al cuestionar el lugar que el protagonista de la polémica tiene en la televisión. “Che voy a hacer una pregunta e intenten no verla como un bardo sino como una pregunta seria que necesita una respuesta… ¿por qué Azzaro sigue trabajando en medios de comunicación?”, escribió el influencer.

Otra influencer que también repudió a Azzaro fue Sofi Morandi, también a través de Twitter: “Una más y vamos… pedazo de mie… Flavio Azzaro”. Por su parte, la periodista Laura Ubfal también pidió que no se le dé más lugar en la pantalla. “¡Fuera de la TV ya!”, escribió al citar un twit que mostraba las palabras del periodista.

Quien también manifestó su indignación fue Inés Estévez, quien respondió a un twit de Jimena Barón que mencionaba lo que había dicho Azzaro. “A este pelotudo también hay que mandarlo en cana”, condenó la actriz.

Eduardo Feinmann se sumó al repudio y criticó los dichos de su colega. “El fundamento de este impresentable fue que ella quiso y después se arrepintió”, planteó en su programa de Radio Mitre.

Más allá de las figuras mencionadas, la lista de quienes rechazaron los dichos de Azzaro continúa y se extiende no solo a famosos sino a miles de usuarios en las redes sociales. Ante esto, el periodista se defendió con el argumento de que lo sacaron de contexto y que las declaraciones que se viralizaron eran parte de una supuesta explicación sobre lo que podían alegar los abogados defensores.

“Me hicieron una jodida. Es el precio de meterse con los que muchos no se meten. Lo estoy pagando hace mucho. Pero esta no me la voy a comer. Cuando me equivoco, soy el primero en decirlo. Me quieren cancelar. Los videos que publiqué son claros. Sin margen de duda”, twitteó en su cuenta.

(Fuente: La Nación)