Una pelea terminó a los escopetazos en la zona sur de Madryn

Ayer por la noche, policías de la comisaría Tercera fueron avisados sobre una pelea que tenía lugar en la intersección de las calles San Luis y Lavalle, en la que uno de los involucrados tendría un arma de fuego.

Al llegar al lugar, los uniformados no encontraron a nadie y los vecinos no brindaron datos al respecto. Sin embargo, la realizar un rastrillaje por el lugar, encuentran una escopeta marca Stevens, calibre 12, con la culata recortada, conteniendo un cartucho que fue percutado. Además, se encontraron otros dos cartuchos que fueron descartados, por lo que fueron secuestrados.

En cuanto a los protagonistas de la pelea, hasta el momento no se conoce quiénes fueron, pero la División Investigación trabaja para dar con alguna cámara de seguridad en la zona.