Triunfo de Gimnasia en suplementario ante Instituto

Con Romero de figura, Gimnasia venció a Instituto en suplementario, en un nuevo juego por la Liga Nacional de Basquetbol disputada el miércoles en el Estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.

En tiempo suplementario “El Verde” derrotó a “la Gloria” por 89-81, en un encuentro en el que el capitán e histórico Diego Romero brilló con 21 puntos más 10 rebotes. De esta forma, el conjunto comodorense trepó al segundo puesto de la tabla.

“El Verde” y una nueva en el Socios

Gimnasia derrotó en la noche del miércoles a Instituto por 89 a 81, en un durísimo encuentro que debió de definirse en el tiempo suplementario, y en donde Diego Romero se tuvo que colocar la capa de héroe para que el verde llegue a su victoria número 15 como local. El máximo anotador del juego fue Diego Romero con 21 tantos, seguido de Mariano Fierro, que aportó 20 para la gloria.

Promesa de gran partido en Comodoro Rivadavia ante el juego que enfrentó al local Gimnasia frente Instituto, debido a la posición que ocupa cada uno en la tabla -tercero y cuarto respectivamente- y además teniendo en cuenta que el último enfrentamiento entre ambos había sido en la final del Súper 20.

El comienzo del partido fue notablemente disputado y con mucho roce como era de esperarse. Por momentos, la gloria logró impartir un mejor juego que el local, al que se lo observó dubitativo y nervioso durante los primeros minutos, pero que a partir de buenas defensas y una mejora notable en la ofensiva igualó el encuentro (19-19).

Durante el segundo cuarto se logró observar de arranque un lindo espectáculo de triples, en donde Instituto mostró porqué es uno de los mejores equipos en esta materia, pero a su vez Gimnasia no se quedó atrás y respondió con la misma moneda, tal es así que desde esta vía logró obtener una diferencia a favor de nueve puntos en un juego muy cerrado.

Sobre el cierre de la primera mitad, Instituto logró bajar la diferencia a tan solo cinco puntos. Al descanso, el máximo anotador parcial fue Sebastián Vega con 14 tantos, seguido por Mariano Fierro con 12 (43-38).

En el tercer cuarto, Gimnasia comenzó el parcial apagado y esto Instituto no lo iba a desaprovechar, por lo que rápidamente logró igualar el marcador frente a un rival desorientado que le costó superar la defensa del equipo cordobés, que se afianzó de atrás para adelante y empezó a controlar el partido.

Sobre el cierre del cuarto, Diego Romero apareció en Gimnasia para volver a poner al equipo en juego, y no es que la diferencia en puntos era tal que Instituto gozaba de tranquilidad, sino era que al plantel del local se lo observaba fuera de sí por momentos, pero que finalmente logró sacar nuevamente una ventaja de tres puntos al finalizar el parcial (59-56).

El cuarto final tuvo a Gimnasia como líder durante los primeros minutos a partir de la gran segunda mitad que realizó Diego Romero para levantar el ánimo de sus compañeros pero que sobre el cierre esta luz se fue apagando e Instituto se aproximó nuevamente para otorgarle al juego una cuota de suspenso al partido qué, a falta de 4 segundos, encontró a Gimnasia arriba por tan solo tres puntos y con Sebastián Vega afuera del cotejo luego de una antideportiva que le brindó a la gloria la posibilidad de dos libres y posesión para definir el partido y que terminó llevando al juego a un alargue gracias a un simple y una bandeja de Tayavek Gallizzi (75-75).

En el suplementario, el verde logró rápidamente obtener una ventaja de siete puntos a su favor mediante la precisión de Marcus Elliott y un gran triple de Romero. A partir de esto, el verde fue de a poco definiendo el partido desde la vía de los tiros de larga distancia y se llevó otro duro juego en el tiempo suplementario (89-81).