Trelew: prisión preventiva para el autor de un robo domiciliario

En una audiencia de control de detención desarrollada en sala de Oficina Judicial de Trelew, el Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria de fiscalía Verónica Alabart, imputó a dos personas, una de ellas menor de edad por un hecho de robo ocurrido el día 28 de marzo en una vivienda del barrio Los Sauces de esa ciudad.

Según relató la funcionaria, el día mencionado cerca de las 13.15 se apersonaron a un domicilio de aquel sector R. V. junto a un menor, que se trasladaban en un vehículo Volkswagen color rojo y, previo dañar el vidrio y la cerradura de una ventana, ingresaron a la casa y se apoderaron de numerosos elementos, entre ellos un televisor, mochilas, diversas prendas de vestir, zapatillas, auriculares, parlantes y un reloj, para posteriormente darse a la fuga. En esas circunstancias son observados por un vecino que da aviso a la policía y en forma inmediata se inicia una persecución con móviles de varias dependencias que se fueron sumando. Durante el trayecto el vehículo perseguido comienza a realizar maniobras zigzagueantes, el conductor pierde el control y protagoniza finalmente un vuelco. Los ocupantes salen e intentan continuar la fuga corriendo, siendo aprehendidos por personal policial.

Libertad condicional

El hecho fue calificado como robo consumado en carácter de coautores, en el marco de los artículos 164 y 45 del código penal. Se solicitó la apertura de investigación, la que estará a cargo de la fiscal Griselda Encina y la procuradora de fiscalía Silvana Lagarrigue. Por otra parte, indicó que el menor no registraba antecedentes, mientras que el mayor tiene antecedentes condenatorios, tal es así que actualmente se encuentra en libertad condicional por una pena impuesta en 2019 de cuatro años de prisión. Tuvo en cuenta las características del hecho, consideradas graves debido al riesgo puesto de manifiesto al tratar de escapar poniendo en vilo la seguridad pública de terceras personas. En ese sentido, destacó que en momentos de la persecución se produjo un accidente entre uno de los patrulleros y un particular que circulaba por la zona.

El asesor de familia Pablo Rey recalcó que el menor, actualmente de 16 años, estaba siendo monitoreado por los organismos correspondientes y pidió a la madre, presente en la sala, la necesidad de tomar en cuenta los programas preventivos, asegurando que se intervendrá de esa manera y sugiriendo que se pida un informe al respecto dentro de dos meses. Por su parte, el defensor Lisandro Benítez no se opuso a la apertura y pidió la libertad de su asistido.

En tanto, el defensor Danilo Sepúlveda, se opuso a la posibilidad de abrir una investigación, al argumentar que su defendido R.V. no había sido identificado por ningún testigo y aseguró que no existían elementos para imputarlo, rechazando a su vez la prisión preventiva, ofreciendo subsidiariamente la continuidad de una firma semanal en oficina de ejecución penal, tal como lo viene efectuando hasta ahora.

Preventiva

Para el juez Gustavo Castro existen elementos presentados por el Ministerio Público Fiscal para considerar la probabilidad de autoría, dado que varios elementos sustraídos pudieron ser rescatados, y autorizó la requisa del auto, donde se encontrarían los restantes. Otorgó la libertad al menor, que por otra parte hizo entrega en la misma audiencia de una de las camperas de la cuál se había apoderado en el hecho, y se impuso la prisión preventiva por un mes a R.V., al existir el peligro de fuga por las características del hecho y la expectativa de pena, y considerando que estaba gozando de una libertad asistida