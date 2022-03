Trelew prepara actividades en el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas

Este viernes, en instalaciones del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de la ciudad de Trelew, se realizó una conferencia de prensa en la que se presentó oficialmente la agenda de actividades que serán incluidas en el marco del 40° Aniversario de la gesta de Malvinas.

Estuvieron presentes la directora de Cultura, Daniela Vidal Alonso; el responsable del Museo Municipal de Artes Visuales, Manuel López; la titular del área de Atletismo de la Coordinación de Deportes, Florencia Thomas; los representantes del Centro de Ex Combatientes, Florentino Panellao, Horacio Reyes, y Patricio García; y el representante Municipal de los Ex Combatientes, Jorge Saldivia.

Florentino Panellao, titular del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, fue el encargado de hacer la apertura de la conferencia, y expresó: “Estamos próximos a cumplir 40 años de ese día tan glorioso para el pueblo argentino y tan significante para los veteranos de guerra. Nos hemos preparado con mucha fuerza para seguir Malvinizando. Hemos organizado, junto con el Municipio, algunas actividades abiertas a toda la comunidad”.

Por su parte, para finalizar, Florencia Thomas desde la Escuela Municipal de Atletismo, expresó: “Desde la Coordinación de Deportes estaremos organizando la carrera atlética infantil del 2 de abril. Desde las 13 en el predio de los Ex Combatientes realizaremos la cuarta edición de la prueba. Las inscripciones se reciben al 2804871787 y los esperamos a todos”.

El viernes 1° de abril se llevará a cabo, desde las 17, la vigilia que propondrá una amplia batería de presentaciones artísticas de primer nivel y culminará con la tradicional ceremonia de velas que incluirá la interpretación del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas, por parte del Coro Municipal.

Mientras que el 2 de abril se realizará el acto central en el Monumento a los Caídos de la Plaza Centenario, con la participación de distintas autoridades, y por la tarde una prueba atlética destinada a niños de 2 a 15 años de edad.

Daniela Vidal Alonso, responsable del Área de Cultura de la Municipalidad de Trelew, manifestó: “Para nosotros desde la Dirección de Cultura es un honor poder ser parte de este aniversario número 40 de la gesta de Malvinas y poder acompañar a todos los veteranos”.

Y al detallar las actividades, repasó: “Estamos abocados al escenario de la vigilia, que comenzará a las 19. Como es tradicional la iniciará Sandra Liberatti. Y de ahí en más tenemos una serie de espectáculos que coronarán la llegada del 2 de abril. Estará el sindicato Rock, integrada por sobrinos de ex combatientes, tendremos folklore y tango; y la gran Perla Galarza. También Facundo Carrasco y el cierre a cargo del grupo Mapuzungun. Además el Coro Municipal, como es tradicional interpretará el Himno y la Marcha de Malvinas”.

“Hace años que venimos trabajando con amigos ex combatientes y este año trasladamos la muestra 40 años de Malvinas al Centro Cultural, porque es una convocatoria que incluye a artistas de toda la zona y la provincia. El viernes 8 a las 11.00 quedará inaugurada la muestra”, subrayó más adelante Manuel López.