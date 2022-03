Trelew: intentaron robar en la central de Movistar

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia en la que el juez Gustavo Castro dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el delito de robo en grado de tentativa y que tiene como acusados a Cristian Curiqueo y César Opazo.

De acuerdo al relato de la representante del Ministerio Público Fiscal, Julieta Gamarra, el hecho se produjo el domingo por la tarde en la central de Movistar, que está ubicada sobre la avenida Yrigoyen, en la zona sur de Trelew. Allí, los imputados forzaron el candado de la puerta frontal del lugar para ingresar y sustraer cinco radiadores de refrigeración.

Sin medida de coerción

El delito no pudo ser consumado ya que el personal policial de la comisaría seccional Cuarta concurrió al lugar, previo aviso del centro de monitoreo. Para el MPF la calificación legal del delito escogida es robo en grado de tentativa en calidad de coautores. Igualmente, la representante fiscal no solicitó ninguna medida de coerción.

Por su parte la defensora publica, Zulma Manllahuix, no se apuso a la apertura de la investigación solicitada, pero adelantó l posibilidad del cambio de la calificación por el delito de hurto tentado. Además de ello, también solicitó la aplicación de una salida alternativa al conflicto.

Investigación abierta

Finalmente, el magistrado resolvió tener por abierta la investigación preparatoria dispuesta por el Ministerio Público Fiscal en orden al delito indicado y por el plazo legal previsto.