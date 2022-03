Tras ser acusado por violencia de género, Guillermo Pardini trabaja manejando un remis

Guillermo Pardini, periodista y expanelista de televisión, esta alejado de los medios y ahora sobrevive manejando un remís.

Rodrigo Lussich reveló que Pardini habló con el programa Socios del espectáculo (eltrece) de su duro presente tras haberse quedado “sin un peso”.

«Una chica con la que estuve me denunció por violencia y la Justicia, en vez de trabajar, le dio la razón. Tenía todas las pruebas y los documentos para demostrar mi inocencia, sólo tenían que leer, pero no lo hicieron. Ahora estoy sobreseído», afirmó quien fuera conocido por su trabajo como panelista en «Indomables», «Duro de domar» y más cerca en el tiempo, en «Confrontados».

Cuando le consultaron de qué manera lo había afectado toda esta situación, Pardini no dudó: «Me destruyó económicamente pero más allá de lo material, el capital más valioso que yo perdí que el nombre. Mi apellido familiar quedó bastardeado por una falsa denuncia. Soy inocente».

Los problemas para Guillermo Pardini comenzaron en 2015, cuando Verónica Magdalena, su ex pareja, lo acusó de haber sido golpeada y maltratada por el periodista. La Justicia tomó el caso y en septiembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 lo condenó a 6 meses de prisión en suspenso. Por esto, fue desvinculado de Radio Continental y de Canal 9, donde se encontraba trabajando. Pero Pardini apeló y al final, quedó sobreseído.