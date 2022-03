Tragedia en China: confirman que no hay sobrevivientes del avión accidentado

Los equipos de rescate no han hallado supervivientes del avión de China Eastern Airlines siniestrado el lunes con más de 130 personas a bordo, pero las labores de rescate aún continúan en la región de Guangxi, en el sur del país asiático.

Así lo han confirmado las autoridades chinas, mientras expertos de la Administración de Aviación Civil de China ya han accedido al lugar en el que se estrelló la aeronave para confirmar la identidad de los desaparecidos y esclarecer la causa del accidente.

En este sentido, según ha recogido la agencia de noticias Xinhua, ya han conseguido recuperar algunas pertenencias de los pasajeros.

Más de 2.000 personas forman parte de las labores de rescate, para las que se han desplegado drones. La zona comprende cerca de 680.000 metros cuadrados, según ha detallado uno de los miembros del equipo, Zhan Xueliang, a la citada agencia.

Los aviones no tripulados también podrán ayudar a localizar las cajas negras del avión, que cubría la ruta entre Kunming y Guangzhou.

Además de otra maquinaria, como excavadoras, también se han movilizado a la zona del siniestro 30 helicópteros médicos y más de 200 médicos están listos en un hospital local, ha recogido la cadena CGTN.

El presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado «los máximos esfuerzos» en las labores de búsqueda y rescate, mientras que el vice primer ministro, Liu He, y el consejero de Estado Wang Yong se encuentran en Guangxi para supervisar las operaciones.