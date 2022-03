«Todos por Sele», la campaña solidaria que une a la Patagonia con Barcelona

Selena Lobato tiene 6 años y nació con Síndrome de TAR, una rara afección que se manifiesta en la ausencia bilateral del hueso radio. Actualmente, vive en Caleta Olivia junto a su familia.

En diálogo con Patagonia En Vivo, su madre Ivana habló sobre la operación a la que deberá someterse la pequeña y destacó que «afortunadamente ella está bien pero hasta los dos años de vida la pasó muy complicada, estuvo muchos meses en terapia y tuvo otras enfermedades», agregando que «al no tener radio en ambos brazos, sus manos están inclinadas hacia adentro, vamos once cirugías pero no hemos obtenido buenos resultados».

«Entonces», continuó Lobato, «comenzamos a buscar otras alternativas y dimos con esta cirugía en Barcelona (España), la cual tiene un costo de 30.000 euros, monto que gracias a los medios fue cubierto, cuando una persona anónima vio la situación, se contactó y se comprometió a pagar el dinero de la operación; ya nos escribió para hacer el depósito al Hospital, por lo que estamos muy agradecidos con él».

Se trata de una cirugía «que solamente se hace en España y Finlandia», planteó la madre de Selena, quien explicó que «no hay capacitaciones respecto de este tipo de intervención ya que es muy poco frecuente».

«Ahora, nos están faltando entre $200.000 y $300.000 ya que se nos complicó la estadía, porque el tiempo que vamos hacia Barcelona es indeterminado; comenzarán a operarle el brazo izquierdo y le colocarán unos tutores durante dos meses, luego de los cuales empezará con rehabilitación, lo cual lleva otros meses, y una vez que la mano izquierda funcione, recién ahí pasaríamos a la derecha», precisó la mujer.

Las donaciones podrán realizarse vía transferencia al CBU: 0170206640000001586190.