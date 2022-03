Sigue detenido el conductor del auto en el que viajaba la víctima fatal del accidente en Ruta 7

La jueza de garantías Karina Breckle dispuso diez días más de detención para el conductor del vehículo en el que viajaba un joven que la semana pasada falleció como consecuencia de las heridas abdominales sufridas tras producirse una colisión frontal con otro auto en la ruta 7 de Rawson. Se trata de Bruno Balzaretti que el domingo pasado fue internado nuevamente en el Hospital Santa Teresita de Rawson, esposado a la cama y con un policía de custodia en su habitación, afectado por una lesión en su pulmón.

Balzaretti podía entorpecer la investigación por tener la posibilidad de estar en contacto los otros dos ocupantes del auto que, para la Fiscalía, son testigos muy importantes del hecho y que también están internados en el mismo Hospital. La procuradora de fiscalía que investiga el hecho, Janet Davies, y la jueza Karina Breckle pretenden evitar que entre el conductor del auto y los otros dos ocupantes del vehículo que sobrevivieron, pudieran armar un relato para favorecer su situación ante la Justicia.

Se trata de Ramiro Coponi y Julián Salazar. En la audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en el mediodía de este lunes, la procuradora de fiscalía Davies, contó que a media mañana, al concurrir al Hospital para ver si le podía tomar declaración a ambos, fue increpada por la madre y la hermana de Salazar. Por eso no pudo entrevistarse con ambos. Para Davies, esta actitud fue demostrativa del “entorpecimiento” y las dificultades que tiene para investigar el caso.

Balzaretti tiene nuevo abogado defensor. Se trata del abogado penalista de Trelew Martín Castro, que en la audiencia argumentó que su cliente no es responsable y es ajeno a la actitud de los familiares de Salazar. Agregó que si los familiares de los dos testigos son reticentes u obstaculicen la investigación, no es culpa de Balzaretti. Pidió como medida sustitutiva el arresto domiciliario y la colocación de una pulsera electrónica. Además, pidió que se le quiten las esposas que lo tienen amarrado a la cama.

La jueza Breckle hizo lugar a este pedido puntual de las esposas, pero a la vez ordenó a la Policía e instó al abogado defensor, a que Balzaretti no tenga ningún tipo de contacto con Copponi y Salazar a través de ningún medio electrónico o de terceras personas.

Dispuso la detención por el plazo de diez días, cinco de ellos en el Hospital (es el tiempo que permanecerá internado en observación) y cinco con arresto domiciliario en su casa.

El fatal accidente se produjo el miércoles pasado por la mañana en la ruta 7 entre Rawson y Trelew. El Fiat Palio que conducía Balzaretti de Rawson a Trelew se salió de carril, colisionó con un WW Gol que lo hacía en sentido contrario y provocó la muerte de Martín Soriani que lo acompañaba junto a Copponi y Salazar. A Balzaretti, el análisis de orina que se le realizó determinó que había consumido alcohol y cocaína. Lo mismo se encontró en los análisis que les realizaron a los dos acompañantes que sobrevivieron.

La imputación contra Balzaretti es la de homicidio culposo por accidente de tránsito, conduciendo en actitud temeraria con consumo de alcohol y estupefacientes